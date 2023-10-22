Кто получит гранты в докторантуру в Казахстане
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Национальный центр тестирования МНВО РК опубликовал государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD в организациях высшего и послевузовского образования на 2023-2024 годы, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.
С 2022 года для поступления в докторантуру, помимо сертификата на знание иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.
Ознакомиться со списком грантов в докторантуру можно здесь.
Ранее сообщалось, что с 12 июля до 3 августа проводился прием документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру. Отметим, что в январе в Казахстане изменили правила присуждения образовательных грантов.
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