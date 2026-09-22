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Право

В Казахстане расширят перечень профессий для иностранцев, получающих разрешение на ПМЖ

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 09:24 Фото: gov4c.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в перечень востребованных профессий для получения иностранными гражданами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается расширение перечня востребованных профессий для получения иностранными гражданами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан с 51 до 174 профессий с учетом потребностей национальной экономики и приоритетных отраслей.

В Минтруда отметили, что принятие проекта направлено на создание условий для привлечения в Республику Казахстан высококвалифицированных иностранных специалистов, востребованных в приоритетных отраслях экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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