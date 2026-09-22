В Казахстане расширят перечень профессий для иностранцев, получающих разрешение на ПМЖ

Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в перечень востребованных профессий для получения иностранными гражданами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается расширение перечня востребованных профессий для получения иностранными гражданами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан с 51 до 174 профессий с учетом потребностей национальной экономики и приоритетных отраслей.

В Минтруда отметили, что принятие проекта направлено на создание условий для привлечения в Республику Казахстан высококвалифицированных иностранных специалистов, востребованных в приоритетных отраслях экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.