В Казахстане расширят перечень профессий для иностранцев, получающих разрешение на ПМЖ
Фото: gov4c.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в перечень востребованных профессий для получения иностранными гражданами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования, сообщает Zakon.kz.
Проектом предусматривается расширение перечня востребованных профессий для получения иностранными гражданами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан с 51 до 174 профессий с учетом потребностей национальной экономики и приоритетных отраслей.
В Минтруда отметили, что принятие проекта направлено на создание условий для привлечения в Республику Казахстан высококвалифицированных иностранных специалистов, востребованных в приоритетных отраслях экономики.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.
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