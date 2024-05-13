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Законодательство РК

Институт транспорта и логистики создадут в Казахстане

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 16:44 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Подготовлен проект постановления правительства "О вопросах создания акционерного общества "Казахстанский институт транспорта и логистики", сообщает Zakon.kz.

"Создать акционерное общество "Казахстанский институт транспорта и логистики" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основным предметом деятельности института определено содействие устойчивому развитию транспортной отрасли и предоставление мер государственного стимулирования деятельности в сфере транспорта и логистики.

Министерству транспорта РК  для формирования уставного капитала создаваемого АО из резерва правительства выделят 184 млн 600 тыс. тенге.

Как поясняется, Казахстанский институт транспорта и логистики планируется создать по аналогии с имеющимися институтами развития в отраслях экономики, законодательства, промышленности, сельского хозяйства, нефтегазовой и недропользования для обеспечения транспортно-логистического комплекса страны высококвалифицированными и адаптированными к технологическим реалиям специалистами, а также для оперативной и качественной реализации цифровых проектов в рамках цифровой трансформации данной отрасли.

Вместе с тем планируется реализовать Интеллектуальную транспортную систему, объединяющую все информационные системы в сфере транспорта и дорог, обеспечить их бесперебойную работу и в ближайшее время автоматизировать и развить необходимые цифровые решения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 мая.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане начали действовать поправки в ПДД.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Транспорт Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год
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