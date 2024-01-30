НИИ Каспийского моря создан в Казахстане: опубликовано постановление

Правительство утвердило постановление о создании некоммерческого акционерного общества "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря"

Согласно постановлению, в Казахстане создано некоммерческое акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря" (НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Основными предметами деятельности НАО определены:

проведение мониторинга окружающей среды и научно-исследовательских работ в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов Каспийского моря,

укрепление сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.

Уставный капитал НАО будет обеспечен за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации РК должны в установленном законодательством порядке обеспечить:

утверждение устава НАО;

избрание лица, уполномоченного на подписание от имени НАО документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов управления;

государственную регистрацию НАО в органах юстиции;

передачу Министерству водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан прав владения и пользования государственным пакетом акций НАО;

принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

Постановление введено в действие 25 января 2024 года.

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