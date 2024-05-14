Почему Верховный суд изменил приговор сыну Даулета Турлыханова

Верховный суд Казахстана 14 мая 2024 года разъяснил изменение приговора сыну депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова – Нурасылу Болату, сообщает Zakon.kz.

О том, что Нурасылу Болату изменили приговор, рассказали потерпевшие – Анна и Олег Черновы. Семья адвокатов отметила, что справедливость восторжествовала и что сыну мажилисмена суд назначил два года ограничения свободы.

"Уголовное дело в отношении Болата Н. Д. рассмотрено в Верховном cуде. Как известно, в октябре 2023 года Болат Н. был осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона по ст. 107 ч. 2 п.п.1), 5) УК за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Чернову О. В. и Черновой А. А., из хулиганских побуждений. Судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП (1 млн. 725 тыс. тенге). Также в пользу потерпевших взысканы сумма морального вреда по 500 тыс. каждому и расходы по оплате услуг представителя в сумме 1 млн 600 тыс. тенге", – напомнили в Верховном суде РК.

Из релиза следует, что апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Нурасыла Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 тыс. тенге.

"Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы. По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату Н. назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому". Верховный суд РК

В ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы сын депутата Даулета Турлыханова – Нурасыл Болат – напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Нурасыла Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.

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Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и что 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

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В октябре суд признал Нурасыла Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.