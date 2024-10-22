Верховный суд разъяснил причину замены наказания сыну депутата Даулета Турлыханова

Верховный суд Казахстана 22 октября 2024 года разъяснил причину замены наказания Нурасылу Болату – сыну депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что сыну Даулета Турлыханова заменили оставшийся срок ограничения свободы на лишение. По состоянию на 21 октября, Нурасыл Болат отбыл шесть месяцев наказания. Оставшиеся год и пять месяцев он будет отбывать в колонии средней безопасности. Сына депутата взяли под стражу в зале суда. Дело было рассмотрено в Медеуском районном суде №2 Алматы.

"Ранее Верховным судом Н. Болат за совершение умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести двум и более лицам (пп. 1 ч. 2 ст. 107 УК РК) назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Болат был поставлен на учет в службе пробации, ознакомлен с порядком и условиями отбывания наказания и ответственностью за их нарушения. Для обеспечения контроля о местонахождении в отношении осужденного применено электронное средство слежения. Несмотря на это Болат совершил три нарушения пробационного контроля, они подтверждены исследованными судом доказательствами. Таким образом, осужденный злостно нарушил порядок и условия отбывания наказания", – говорится в разъяснении ВС РК.

Согласно ч. 3 ст. 44 УК РК, в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы, его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

"Суд признал ходатайство службы пробации обоснованным и удовлетворил его. Н. Болату наказание в виде ограничения свободы заменено на лишение свободы на неотбытый срок один год пять месяцев 10 дней". Пресс-служба ВС РК

Напомним, в Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.

Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

В октябре суд признал Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату и назначил ему два года ограничения свободы.

А в октябре в казахстанских пабликах появились видео, где Нурасыл Болат сидит в компании за праздничным столом. Авторы публикаций утверждали, что он праздновал в ресторане 18-летие своей знакомой в нарушение установленного режима ограничения свободы. После этого в КУИС заявили о намерении добиться лишения его свободы.

Нурасыл Болат не в первый раз подозревается в нарушении отбывания наказания. Ранее сообщалось, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата.

16 октября Даулет Турлыханов прокомментировал поступок своего сына Нурасыла Болата на тое. Он заявил, что провел с ним воспитательную беседу о том, что нельзя нарушать порядок.