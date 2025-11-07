#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.79
606.34
6.51
Право

Обновлены правила выдачи лицензии на работу детсадов, школ и колледжей

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:05 Фото: akorda.kz
Министр просвещения приказом внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования", сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним" изложены в новой редакции.

Госуслуга оказывается Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК и территориальными департаментами Комитета.

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению духовного образования.

Территориальные департаменты Комитета являются лицензиарами, осуществляющими лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению дошкольного воспитания и обучения, начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования по специальностям, а также военным, специальным учебным заведениям по группам специальностей, послесреднего образования по специальностям, образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

Для получения госуслуги направляется заявление через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz с приложением документов.

На портале в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии заявления (запрос) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение сотруднику ответственного структурного подразделения.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя в "личный кабинет" заявителя на портале.

При предоставлении полного пакета документов при выдаче лицензии и/или приложения к ней, переоформлении лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения:

в Комитете:

  • ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности организаций, дошкольного воспитания и обучения, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, и перечня документов, проводит разрешительный контроль с посещением услугополучателя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию образовательной деятельности.

Комиссия принимает решение в течение двух рабочих дней со дня поступления экспертного заключения.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию и/или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет, согласовывает и подписывает с использованием ЭЦП решение в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о дате, времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

Услугополучатель представляет или высказывает возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение о выдаче лицензии и/или приложения к ней, переоформлении лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

в Департаментах:

  • ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, проводит разрешительный контроль с посещением услугополучателя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии.
  • Комиссия, рассмотрев экспертное заключение, в течение двух рабочих дней принимает решение.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет решение и подписывает с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

Переоформление лицензии или приложения к лицензии осуществляется в случаях:

  • изменения фамилии, имени, отчества физического лица-лицензиата;
  • перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;
  • реорганизации юридического лица-лицензиата;
  • изменения наименования или места нахождения юридического лица-лицензиата (в случае указания адреса в лицензии);
  • отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону "О разрешениях и уведомлениях";
  • изменение адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;
  • наличия требования о переоформлении в законах РК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правила выдачи лицензии на образовательную деятельность обновили в Казахстане
12:18, 27 мая 2024
Правила выдачи лицензии на образовательную деятельность обновили в Казахстане
Еще один вид лицензии нужно будет получать в сфере образования
11:33, 05 июля 2024
Еще один вид лицензии нужно будет получать в сфере образования
Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
11:37, 19 сентября 2025
Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: