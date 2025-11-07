Обновлены правила выдачи лицензии на работу детсадов, школ и колледжей

Министр просвещения приказом внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования", сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, духовного образования, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним" изложены в новой редакции.

Госуслуга оказывается Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК и территориальными департаментами Комитета.

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению духовного образования.

Территориальные департаменты Комитета являются лицензиарами, осуществляющими лицензирование деятельности в сфере образования по предоставлению дошкольного воспитания и обучения, начального образования, основного среднего образования, общего среднего образования, технического и профессионального образования по специальностям, а также военным, специальным учебным заведениям по группам специальностей, послесреднего образования по специальностям, образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

Для получения госуслуги направляется заявление через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz с приложением документов.

На портале в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии заявления (запрос) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение сотруднику ответственного структурного подразделения.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя в "личный кабинет" заявителя на портале.

При предоставлении полного пакета документов при выдаче лицензии и/или приложения к ней, переоформлении лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения:

в Комитете:

ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности организаций, дошкольного воспитания и обучения, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, и перечня документов, проводит разрешительный контроль с посещением услугополучателя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию образовательной деятельности.

Комиссия принимает решение в течение двух рабочих дней со дня поступления экспертного заключения.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию и/или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет, согласовывает и подписывает с использованием ЭЦП решение в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о дате, времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

Услугополучатель представляет или высказывает возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение о выдаче лицензии и/или приложения к ней, переоформлении лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

в Департаментах:

ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней с момента их регистрации проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, проводит разрешительный контроль с посещением услугополучателя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии.

На основании решения комиссии ответственный сотрудник в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию или приложение к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель услугодателя проверяет решение и подписывает с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

Переоформление лицензии или приложения к лицензии осуществляется в случаях:

изменения фамилии, имени, отчества физического лица-лицензиата;

перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;

реорганизации юридического лица-лицензиата;

изменения наименования или места нахождения юридического лица-лицензиата (в случае указания адреса в лицензии);

отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону "О разрешениях и уведомлениях";

изменение адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;

наличия требования о переоформлении в законах РК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.