Новые требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям вводят в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Министр просвещения приказом от 27 февраля 2024 года утвердил Квалификационные требования к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, сообщает Zakon.kz.

Квалификационные требования для школ, реализующих программы начального образования: Соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам и Государственному общеобязательному стандарту начального образования;

Наличие педагогов в соответствии с предметами рабочего учебного плана, имеющих педагогическое образование по соответствующим профилям.

Доля штатных педагогов не менее 90 %, за исключением малокомплектных школ.

Доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов: для малокомплектных школ не менее 20%; для общеобразовательных школ не менее 25%.

Соответствие образования, стажа работы руководителя организации образования квалификационным требованиям приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов".

Наличие библиотечного фонда учебной и художественной литературы в соответствии с нормами, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 19 января 2016 года и перечнем учебников.

Наличие комплекта учебников на одного ученика в соответствии с рабочим учебным планом на предполагаемый контингент обучающихся.

Обеспеченность зданий (учебных корпусов) оборудованными медицинскими пунктами. Наличие лицензии на медицинскую деятельность или договора с организацией здравоохранения, имеющей лицензию на медицинскую деятельность с правом оказания медицинских услуг детскому населению.

В случае договора с организацией здравоохранения, имеющей лицензию на медицинскую деятельность с правом оказания медицинских услуг детскому населению, наличие приложения к лицензии с указанием организации образования в качестве производственной базы.

Наличие объекта питания для обучающихся в зданиях (учебных корпусах) на основании санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с санитарными правилами. Наличие договора на обеспечение обучающихся питанием.

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или доверительного управления материальных активов, или аренда материальных активов со сроком действия не менее 10 лет обеспечивающих качество образовательных услуг, с учебными помещениями, соответствующими санитарным правилам, утвержденным Приказом № ҚР ДСМ-76, государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства, требованиям пожарной безопасности.

Разрешается аренда спортивного зала и/или спортивного объекта, за исключением нахождения спортивного зала и/ или спортивного объекта на расстоянии более 1000 метров от здания организации образования, а также включающим пересечение автомобильных дорог, железнодорожных путей при наличии копии санитарно-эпидемиологического заключения на объект.

Оснащенность компьютерными классами, компьютерами, подключенными к сети интернет, соответствующими нормам, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 22 января 2016 года, учебными кабинетами, спортивными залами, наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz; наличие оборудования и мебели, наличие оборудованных шкафов для индивидуального использования; организация питьевого режима в соответствии с требованиями санитарных правил; минимальная скорость интернета не менее 20 Мбит/сек до 400 обучающихся плюс 1 Мбит/сек на каждые 20 обучающихся с учетом количества контингента в одной смене.

Наличие в здании санитарных узлов (унитазы, умывальные раковины).

Для организаций образования наличие видеонаблюдения в помещениях и на прилегающих территориях организации образования.

Обеспечение повышения квалификации педагогов по соответствующему профилю не реже одного раза в три года, объемом не менее 36 часов.

Для руководителей организаций образования повышение квалификации по соответствующему профилю и в области менеджмента - не реже одного раза в три года.

Наличие информационной системы "Национальная образовательная база данных" (НОБД) с актуальными базами данных в соответствии с формами административных данных в рамках образовательного мониторинга.

Создание условий детям с особыми образовательными потребностями в зданиях (учебных корпусах). Квалификационные требования для школ, реализующих общеобразовательные программы основного среднего образования: Соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам, утвержденным Приказом № 500, и Государственному общеобязательному стандарту основного среднего образования.

Наличие педагогов в соответствии с предметами рабочего учебного плана, имеющих педагогическое образование по соответствующим профилям или профессиональное образование с прохождением педагогической переподготовки.

Доля штатных педагогов от общего числа педагогов не менее 90 %, за исключением малокомплектных школ.

Доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов:

для малокомплектных школ не менее 25%;



для общеобразовательных школ, школ-гимназий, школ-лицеев не менее 35%;



для лицеев не менее 40%, из них доля педагогов естественно-математического направления не менее 30%;



для гимназий не менее 40%, из них доля педагогов общественно-гуманитарного направления не менее 30%;



для специализированных организаций образования для одаренных лиц не менее 45 %, в том числе (при наличии) педагогов, подготовивших победителей районных и/или областных этапов конкурсов и соревнований и/или участников и победителей республиканских конкурсов и соревнований за последние пять лет, утвержденных уполномоченным органом в сфере образования. Соответствие руководителя и педагогов организации образования квалификационным требованиям Приказа № 338.

Наличие библиотечного фонда учебной и художественной литературы в соответствии с нормами, утвержденным Приказом № 44 и перечнем учебников, утвержденным Приказом № 216.

Наличие комплекта учебников на одного ученика в соответствии с рабочим учебным планом на предполагаемый контингент обучающихся.

Обеспеченность зданий (учебных корпусов) оборудованными медицинскими пунктами. Наличие лицензии на медицинскую деятельность или договора с организацией здравоохранения, имеющей лицензию на медицинскую деятельность с правом оказания медицинских услуг детскому населению.

В случае договора с организацией здравоохранения, имеющей лицензию на медицинскую деятельность с правом оказания медицинских услуг детскому населению, наличие приложения к лицензии с указанием организации образования в качестве производственной базы.

Наличие объекта питания для обучающихся в зданиях (учебных корпусах) на основании санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с санитарными правилами. Наличие договора на обеспечение обучающихся питанием.

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или доверительного управления материальных активов, или аренда материальных активов со сроком действия не менее 10 лет, обеспечивающих качество образовательных услуг, с учебными помещениями, соответствующими санитарным правилам, государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства, требованиям пожарной безопасности. Разрешается аренда спортивного зала и/или спортивного объекта, за исключением нахождения спортивного зала и/ или спортивного объекта на расстоянии более 1000 метров от здания организации образования, а также включающим пересечение автомобильных дорог, железнодорожных путей при наличии копии санитарно-эпидемиологического заключения на объект.

Оснащенность компьютерными классами, компьютерами, подключенными к сети интернет, соответствующими нормам, утвержденным Приказом № 70; учебными предметными кабинетами, лабораториями, спортивными залами в соответствии с Приказами № 348 и № 385; для малокомплектных школ достаточно наличие учебно-лабораторного оборудования по предметам физика, химия, биология; наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz; наличие оборудования и мебели; организация питьевого режима в соответствии с требованиями санитарных правил;

Минимальная скорость интернета не менее 20 Мбит/сек до 400 обучающихся плюс 1 Мбит/сек на каждые 20 обучающихся с учетом количества контингента в одной смене.

Наличие в здании санитарных узлов (унитазы, умывальные раковины), соответствующих санитарным правилам.

Для организаций образования наличие видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях организации образования.

Обеспечение повышения квалификации педагогов по соответствующему профилю не реже одного раза в три года, объемом не менее 36 часов.

Для руководителей организаций образования повышение квалификации по соответствующему профилю и в области менеджмента - не реже одного раза в три года.

Наличие информационной системы НОБД с актуальными базами данных в соответствии с формами административных данных в рамках образовательного мониторинга, и информационной системы управления образованием с актуальными базами данных, соответствующих фактическим административным данным НОБД.

Создание условий детям с особыми образовательными потребностями в зданиях (учебных корпусах). Квалификационные требования для колледжей (ТИПО): Наличие образовательной программы, внесенной в реестр образовательных программ уполномоченного органа в области образования, соответствующих Государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального образования, утвержденному Приказом № 348.

Для медицинских и фармацевтических специальностей соответствие Государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального образования, согласно пункту 2 статьи 221 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", типовым учебным планам (при наличии), профессиональному стандарту (при наличии) (на казахском и русском языках).

Для подготовки специалистов в области образования соответствие образовательных программ, внесенных в реестр образовательных программ уполномоченного органа в области образования, согласно профессионального стандарта "Педагог".

Для организаций образования, реализующих духовные образовательные программы, наличие образовательных программ, включающих общеобразовательные и религиозные дисциплины, согласованных с уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности.

Для подготовки специалистов в области образования, указанных в Классификаторе специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования наличие лицензии и (или) приложения к лицензии уполномоченного органа не менее чем по 5 специальностям в области образования, за исключением организаций образования в области культуры и спорта, организаций образования, подведомственных Министерству обороны РК, организаций образования, обеспечивающих трудоустройство - не менее 90% выпускников по специальности в области образования в течение года выпуска.

Для подготовки специалистов в области здравоохранения согласно Классификатора, наличие лицензии и (или) приложения к лицензии не менее чем по 4 специальностям в области здравоохранения, за исключением организаций образования, обеспечивающих трудоустройство выпускников по специальности в области здравоохранения не менее 90% в течение года выпуска.

Осуществление колледжами приема обучающихся по подготавливаемым квалификациям специальности не реже чем 1 раза в 3 года, за исключением вновь открывающихся организаций образования.

Наличие педагогов в соответствии с дисциплинами и (или) модулями рабочего учебного плана по подготавливаемым квалификациям специальности, в том числе соответствие образования педагогов профилю преподаваемых дисциплин и (или) модулей или прошедших педагогическую переподготовку в соответствии с законодательством в области образования, а также мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в организациях и/или на производстве объемом не менее 36 часов за последние три года по профилю.

Доля педагогов и мастеров производственного обучения, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности не менее 70% за исключением рабочих квалификаций, в том числе для организаций образования, реализующих медицинские образовательные программы, доля педагогов из числа медицинских сестер с уровнем прикладного бакалавриата, магистратуры от общего числа педагогов по специальности - не менее 10%.

Для подготовки рабочих квалификаций доля педагогов по общеобразовательным дисциплинам организаций образования, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по общеобразовательным дисциплинам по подготавливаемым квалификациям специальности – не менее 50%.

Доля педагогов для организаций образования, реализующих образовательные программы в сфере искусства и культуры, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности - не менее 50%.

Доля педагогов для организаций образования, реализующих духовные образовательные программы, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности – не менее 50%.

Доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров и (или) лиц, имеющих степень магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, ученую степень доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), от числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности, для которых основным местом работы является лицензиат – не менее 30%.

Доля педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в организациях и/или на производстве объемом не менее 36 часов за последние три года, от числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности, для которых основным местом работы является лицензиат – не менее 10%.

Доля педагогов для организаций образования, реализующих духовные образовательные программы, по общеобразовательным дисциплинам, имеющих высшее образование, по профилирующим дисциплинам - высшее образование по профилю и/или окончивших духовную семинарию или медресе с общим стажем работы в религиозной сфере, не менее пяти лет от числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности – не менее 50%.

Наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы в соответствии с рабочим учебным планом по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения по подготавливаемым квалификациям специальности в соответствии Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования в формате печатных и электронных изданий; для организаций образования, реализующих духовные образовательные программы, наличие фонда учебной литературы, прошедшей религиоведческую экспертизу, в соответствии с образовательными программами.

Наличие медицинского обслуживания обучающихся на основании лицензии на медицинскую деятельность.

Наличие объекта питания для обучающихся в зданиях (учебных корпусах) на основании санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наличие договора на обеспечение обучающихся питанием.

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или доверительного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг (учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, пропускные пункты, санузлы, наличие видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях организации образования), в том числе учебных помещений, соответствующим требованиям пожарной безопасности.

Наличие уведомления о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости, направленное в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту нахождения организации образования

Создание условий для проживания студентов, наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или доверительного управления, или на праве аренды на полный период обучения общежитий, и/или хостелов, и/или гостиницы обеспечивающих проживание – не менее 30% от числа нуждающихся.

Создание условий лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в зданиях (учебных корпусах).

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием и техническими средствами обучения по подготавливаемым квалификациям специальности, а также компьютерными классами, компьютерами, подключенными к сети интернет, соответствующими нормам.

Для организаций образования в области здравоохранения оснащение симуляционными кабинетами (центра) согласно пункту 3 статьи 220 Кодекса о здоровье.

При необходимости для военных учебных заведений Министерства обороны РК наличие ведомственного приказа об использовании учебно-материальной базы воинских частей и других военных учебных заведений, меморандумов с организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО) о взаимодействии по совместному использованию учебно-материальной базы военных кафедр.

Обеспечение повышения квалификации педагогов по соответствующему профилю не реже одного раза в три года, объемом не менее 36 часов.

Для руководителей организаций образования повышение квалификации в области менеджмента - не реже одного раза в три года.

Наличие информационной системы НОБД управления образованием с актуальными базами данных в соответствии с формами административных данных в рамках образовательного мониторинга, утвержденным Приказом №570, и соответствие фактических данных с НОБД. Наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz.

Наличие договоров в соответствии с гражданским законодательством с организациями, определенными в качестве баз практики в соответствии с подготавливаемыми квалификациями специальности, охватывающих полный период обучения.

Сведения о трудоустройстве и занятости выпускников организации образования по специальности, при этом доля трудоустроенных и занятых от общего числа выпускников по специальности в течение года выпуска - не менее 75%. Квалификационные требования для организаций образования, реализующих духовные образовательные программы: Наличие образовательных программ по общеобразовательным и религиозным дисциплинам.

Наличие преподавателей: по общеобразовательным дисциплинам - имеющих высшее образование; по профилирующим дисциплинам - высшее духовное образование и/или окончившие духовную семинарию или медресе с общим стажем работы в религиозной деятельности не менее пяти лет.

Наличие фонда учебной литературы, прошедшей религиоведческую экспертизу, в соответствии с образовательными программами.

Наличие медицинского обслуживания обучающихся на основании лицензии на медицинскую деятельность.

Наличие объекта питания для обучающихся в зданиях (учебных корпусах) на основании санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного органа в соответствии с санитарными правилами. Наличие договора на обеспечение обучающихся питанием.

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.

Оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет. Наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz.

Наличие экспертного заключения уполномоченного государственного органа в сфере религиозной деятельности на заявленные религиозные образовательные программы. Приказ вводится в действие с 4 мая 2024 года. Читайте также Изменился порядок назначения на должность служащих АРРФР В Казахстане утвердили новый стандарт проведения капитального ремонта кондоминиума Министерство промышленности и строительства наделили новыми функциями

Следите за новостями zakon.kz в: