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Законодательство РК

Правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в Казахстане

Новые правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 16:52 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило проект Правил осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, правила определяют порядок осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации, в Республике Казахстан, а также особенности осуществления рекламы отдельной продукции (товара), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации.

Правила распространяются на следующие виды продукции и товаров:

  • пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания;
  • пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания;
  • биологически активные добавки к пище (далее – БАД);
  • парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара;
  • парфюмерно-косметическая продукция для отбеливания (осветления) кожи;
  • косметика для татуажа;
  • интимная косметика;
  • парфюмерно-косметическая продукция индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов;
  • детская косметика;
  • парфюмерно-косметическая продукция для химического окрашивания, осветления и мелирования волос;
  • парфюмерно-косметическая продукция для химической завивки и распрямления волос;
  • парфюмерно-косметическая продукция, произведенная с использованием наноматериалов;
  • парфюмерно-косметическая продукция для депиляции;
  • пилинги;
  • фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта - 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора);
  • средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0%;
  • дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии и репеллентных средств, относящихся к средствам индивидуальной защиты дерматологическим от воздействия биологических факторов (насекомых), используемым в условиях промышленного производства);
  • продукция (товары) бытовой химии, лакокрасочные материалы;
  • потенциально опасные химические и биологические вещества и изготавливаемые на их основе препараты, представляющие потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств и пестицидов), индивидуальные вещества (соединения) природного или искусственного происхождения, способные в условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду;
  • материалы, оборудование, устройства и другие технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;
  • предметы личной гигиены для взрослых;
  • изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования и упаковки (укупорочных средств));
  • соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые;
  • изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми);
  • посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы) для детей до 3 лет;
  • щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия;
  • изделия 1-го слоя бельевые (нательные и купальные) трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3 лет;
  • изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 3 лет;
  • головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3 лет;
  • иная продукция (товар), в отношении которой техническими регламентами и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза оценка соответствия установлена в форме регистрации (государственной регистрации).

Реклама указанной продукции должна быть изготовлена в соответствии с нормами законодательства о рекламе и в области здравоохранения.

Реклама продукции должна отвечать следующим требованиям:

  • реклама на территории РК (за исключением периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на казахском языке, а по усмотрению рекламодателя также на русском и (или) других языках;
  • текстовая реклама должна легко читаться, печататься четким и разборчивым шрифтом; аудио реклама должна размещаться с понятным и четким аудио сопровождением; видео реклама должна размещаться с понятным и четким звуковым и видео сопровождением;
  • являться достоверной и распознаваемой (без применения специальных знаний или применения специальных средств);
  • не вводить потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием, в том числе в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, стоимости (цены), предполагаемых результатов применения, результатов исследований и испытаний;
  • содержать торговое наименование продукции (товара) и название производителя;
  • назначение продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);
  • содержать сведения о категории лиц, для которых они предназначены, если таковые указаны производителем;
  • указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);
  • содержит информацию о наличии государственной регистрации в РК.

Запрещена:

  • реклама продукции (товаров), производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РК;
  • реклама продукции (товаров), не имеющей свидетельства о государственной регистрации;
  • ссылки в рекламе на рекомендации должностных лиц государственных органов, которые вследствие собственной известности могут поощрять применение и (или) назначение продукции (товаров).

При этом для отдельных видов продукции устанавливаются дополнительные требования.

В частности, реклама БАД должна содержать следующую информацию:

  • сведения об активных компонентах входящих в состав;
  • основные показания к применению;
  • способ применения и дозы;
  • основные побочные действия;
  • основные противопоказания;
  • особые указания в отношении детей, беременных женщин, а также в период кормления грудью;
  • условия отпуска;
  • наглядную и понятную рекомендацию к применению;
  • название, адрес производителя и лица уполномоченного производителем на принятие претензий в РК.

Запрещается представлять БАД в рекламе как уникальные, наиболее безопасные и эффективные и (или) обладанием лечебными свойствами.

Реклама БАД в каждом случае сопровождается предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством, а также не должна содержать ссылки на рекомендации ученых, специалистов здравоохранения, которые вследствие собственной известности могут поощрять применение и назначение специализированной пищевой продукции.

Распространение и размещение рекламы БАД в общественном транспорте, организациях, не имеющих отношения к их назначению, использованию и отпуску запрещается.

Реклама дезинфекционного средства содержать следующую информацию:

  • рекомендации по применению дезинфекционного средства;
  • меры предосторожности при работе с дезинфекционным средством.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая 2024 года.

Мы рассказывали, как должна маркироваться онлайн-реклама в Казахстане.

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