Правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило проект Правил осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, правила определяют порядок осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации, в Республике Казахстан, а также особенности осуществления рекламы отдельной продукции (товара), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации.

Правила распространяются на следующие виды продукции и товаров:

пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания;

пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания;





биологически активные добавки к пище (далее – БАД);

парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара;

парфюмерно-косметическая продукция для отбеливания (осветления) кожи;

косметика для татуажа;

интимная косметика;

парфюмерно-косметическая продукция индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов;

детская косметика;

парфюмерно-косметическая продукция для химического окрашивания, осветления и мелирования волос;

парфюмерно-косметическая продукция для химической завивки и распрямления волос;

парфюмерно-косметическая продукция, произведенная с использованием наноматериалов;

парфюмерно-косметическая продукция для депиляции;

пилинги;

фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта - 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора);

средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0%;

дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии и репеллентных средств, относящихся к средствам индивидуальной защиты дерматологическим от воздействия биологических факторов (насекомых), используемым в условиях промышленного производства);

продукция (товары) бытовой химии, лакокрасочные материалы;

потенциально опасные химические и биологические вещества и изготавливаемые на их основе препараты, представляющие потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств и пестицидов), индивидуальные вещества (соединения) природного или искусственного происхождения, способные в условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду;

материалы, оборудование, устройства и другие технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;

предметы личной гигиены для взрослых;

изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования и упаковки (укупорочных средств));

соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые;

изделия санитарно-гигиенические разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми);

посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы) для детей до 3 лет;

щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия;

изделия 1-го слоя бельевые (нательные и купальные) трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3 лет;

изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 3 лет;

головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3 лет;

иная продукция (товар), в отношении которой техническими регламентами и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза оценка соответствия установлена в форме регистрации (государственной регистрации).

Реклама указанной продукции должна быть изготовлена в соответствии с нормами законодательства о рекламе и в области здравоохранения.

Реклама продукции должна отвечать следующим требованиям:

реклама на территории РК (за исключением периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на казахском языке, а по усмотрению рекламодателя также на русском и (или) других языках;

текстовая реклама должна легко читаться, печататься четким и разборчивым шрифтом; аудио реклама должна размещаться с понятным и четким аудио сопровождением; видео реклама должна размещаться с понятным и четким звуковым и видео сопровождением;

являться достоверной и распознаваемой (без применения специальных знаний или применения специальных средств);

не вводить потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием, в том числе в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, стоимости (цены), предполагаемых результатов применения, результатов исследований и испытаний;

содержать торговое наименование продукции (товара) и название производителя;

назначение продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);

содержать сведения о категории лиц, для которых они предназначены, если таковые указаны производителем;

указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);

содержит информацию о наличии государственной регистрации в РК.

Запрещена:

реклама продукции (товаров), производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РК;

реклама продукции (товаров), не имеющей свидетельства о государственной регистрации;

ссылки в рекламе на рекомендации должностных лиц государственных органов, которые вследствие собственной известности могут поощрять применение и (или) назначение продукции (товаров).

При этом для отдельных видов продукции устанавливаются дополнительные требования.

В частности, реклама БАД должна содержать следующую информацию:

сведения об активных компонентах входящих в состав;

основные показания к применению;

способ применения и дозы;

основные побочные действия;

основные противопоказания;

особые указания в отношении детей, беременных женщин, а также в период кормления грудью;

условия отпуска;

наглядную и понятную рекомендацию к применению;

название, адрес производителя и лица уполномоченного производителем на принятие претензий в РК.

Запрещается представлять БАД в рекламе как уникальные, наиболее безопасные и эффективные и (или) обладанием лечебными свойствами.

Реклама БАД в каждом случае сопровождается предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством, а также не должна содержать ссылки на рекомендации ученых, специалистов здравоохранения, которые вследствие собственной известности могут поощрять применение и назначение специализированной пищевой продукции.

Распространение и размещение рекламы БАД в общественном транспорте, организациях, не имеющих отношения к их назначению, использованию и отпуску запрещается.

Реклама дезинфекционного средства содержать следующую информацию:

рекомендации по применению дезинфекционного средства;

меры предосторожности при работе с дезинфекционным средством.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая 2024 года.

Мы рассказывали, как должна маркироваться онлайн-реклама в Казахстане.