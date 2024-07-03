Правила рекламы БАДов, специального питания, средств гигиены и косметики утвердили в Казахстане
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И.о. министра здравоохранения приказом от 27 июня 2024 года утвердил Правила осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции, подлежащей государственной регистрации, сообщает Zakon.kz.
Правила распространяются на рекламу следующей продукции и товаров:
- пищевой продукции для детского питания, в том числе воды питьевой для детского питания;
- пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания;
- лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды;
- пищевой продукции для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;
- биологически активных добавок к пище (БАД);
- парфюмерно-косметической продукции для искусственного загара;
- парфюмерно-косметической продукции для отбеливания (осветления) кожи;
- косметики для татуажа;
- интимной косметики;
- парфюмерно-косметической продукции индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов;
- детской косметики;
- парфюмерно-косметической продукции для химического окрашивания, осветления и мелирования волос;
- парфюмерно-косметической продукции для химической завивки и распрямления волос;
- парфюмерно-косметической продукции, произведенной с использованием наноматериалов;
- парфюмерно-косметической продукции для депиляции;
- пилинги;
- фторсодержащих средств гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта – 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора);
- средств для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0%;
- дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии и репеллентных средств, относящихся к средствам индивидуальной защиты дерматологическим от воздействия биологических факторов (насекомых), используемым в условиях промышленного производства);
- продукции (товаров) бытовой химии, лакокрасочных материалов;
- потенциально опасных химических и биологических веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств и пестицидов), индивидуальных веществ (соединений) природного или искусственного происхождения, способных в условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду;
- материалов, оборудования, устройств и других технических средств водоподготовки, предназначенных для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- предметов личной гигиены для взрослых;
- изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования и упаковки (укупорочных средств));
- сосок молочных, сосок-пустышек из латекса, резины или силиконовых;
- изделий санитарно-гигиенических разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенических ватных палочек (для носа и ушей) и других аналогичных изделий для ухода за детьми);
- посуды и столовых приборов (чашек, блюдец, поильников, тарелок, мисок, ложек, вилок, ножей, бутылочек и других аналогичных изделий детских для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуды одноразовой (из бумаги, картона и пластмассы) для детей до 3 лет;
- щеток зубных, щеток зубных электрических с питанием от химических источников тока, массажеров для десен и других аналогичных изделий;
- изделий 1-го слоя, бельевых (нательных и купальных) трикотажных и из текстильных материалов для детей до 3 лет;
- изделий чулочно-носочных трикотажных 1-го слоя для детей до 3 лет;
- головных уборов (летних) 1-го слоя трикотажных и из текстильных материалов для детей до 3 лет;
- иной продукции (товара), в отношении которой техническими регламентами и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕАЭС оценка соответствия установлена в форме регистрации (государственной регистрации).
Реклама продукции или товара осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
- реклама на территории РК (за исключением периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на казахском языке, а по усмотрению рекламодателя также на русском и (или) других языках;
- текстовая реклама читается, печатается четким и разборчивым шрифтом; аудио реклама размещается с понятным и четким аудио сопровождением; видео реклама размещается с понятным и четким звуковым и видео сопровождением;
- является достоверной и распознаваемой;
- не вводит потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием, в том числе в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, стоимости (цены), предполагаемых результатов применения, результатов исследований и испытаний;
- содержит торговое наименование продукции (товара) и название производителя;
- содержит сведения о назначении продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);
- содержит сведения о категории лиц, для которых они предназначены, если таковые указаны производителем;
- содержит указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);
- содержит информацию о наличии государственной регистрации в РК и (или) в государствах-членах ЕАЭС;
- производство и (или) реализация рекламируемой продукции (товара) разрешено законодательством РК.
Отдельные требования установлены к рекламе БАДов:
- сведения об активных компонентах входящих в состав;
- способ применения и дозы;
- основные побочные действия (при наличии);
- основные противопоказания (при наличии);
- особые указания в отношении детей, беременных женщин, а также в период кормления грудью (при наличии);
- условия отпуска;
- наглядную и понятную рекомендацию к применению;
- название, адрес производителя и лица уполномоченного производителем на принятие претензий в РК;
- предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством;
- нераспространение и неразмещение в общественном транспорте, организациях, не имеющих отношения к их назначению, использованию и отпуску, на промышленной продукции, рецептурных бланках.
В рекламе дезинфекционного средства должны быть:
- рекомендации по применению дезинфекционного средства;
- меры предосторожности при работе с дезинфекционным средством.
Реклама на теле- и радиоканалах, интернет-ресурсах содержит следующую информацию:
- торговое наименование продукции (товара) и название производителя;
- сведения о назначении продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);
- указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);
- информацию о наличии государственной регистрации в РК и (или) в государствах-членах ЕАЭС.
Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.
Напомним, ранее данные правила распространялись исключительно на рекламу биологически активных добавок к пище.
Мы сообщали, как должна маркироваться онлайн-реклама в Казахстане.
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