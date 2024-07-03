Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Правила рекламы БАДов, специального питания, средств гигиены и косметики утвердили в Казахстане

Правила рекламы БАДов, специального, лечебного питания, средств гигиены и косметики утвердили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:10 Фото: pixabay
И.о. министра здравоохранения приказом от 27 июня 2024 года утвердил Правила осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции, подлежащей государственной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на рекламу следующей продукции и товаров:

  • пищевой продукции для детского питания, в том числе воды питьевой для детского питания;
  • пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания;
  • лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды;
  • пищевой продукции для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;
  • биологически активных добавок к пище (БАД);
  • парфюмерно-косметической продукции для искусственного загара;
  • парфюмерно-косметической продукции для отбеливания (осветления) кожи;
  • косметики для татуажа;
  • интимной косметики;
  • парфюмерно-косметической продукции индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов;
  • детской косметики;
  • парфюмерно-косметической продукции для химического окрашивания, осветления и мелирования волос;
  • парфюмерно-косметической продукции для химической завивки и распрямления волос;
  • парфюмерно-косметической продукции, произведенной с использованием наноматериалов;
  • парфюмерно-косметической продукции для депиляции;
  • пилинги;
  • фторсодержащих средств гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта – 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора);
  • средств для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0%;
  • дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии и репеллентных средств, относящихся к средствам индивидуальной защиты дерматологическим от воздействия биологических факторов (насекомых), используемым в условиях промышленного производства);
  • продукции (товаров) бытовой химии, лакокрасочных материалов;
  • потенциально опасных химических и биологических веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств и пестицидов), индивидуальных веществ (соединений) природного или искусственного происхождения, способных в условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду;
  • материалов, оборудования, устройств и других технических средств водоподготовки, предназначенных для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;
  • предметов личной гигиены для взрослых;
  • изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования и упаковки (укупорочных средств));
  • сосок молочных, сосок-пустышек из латекса, резины или силиконовых;
  • изделий санитарно-гигиенических разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенических ватных палочек (для носа и ушей) и других аналогичных изделий для ухода за детьми);
  • посуды и столовых приборов (чашек, блюдец, поильников, тарелок, мисок, ложек, вилок, ножей, бутылочек и других аналогичных изделий детских для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуды одноразовой (из бумаги, картона и пластмассы) для детей до 3 лет;
  • щеток зубных, щеток зубных электрических с питанием от химических источников тока, массажеров для десен и других аналогичных изделий;
  • изделий 1-го слоя, бельевых (нательных и купальных) трикотажных и из текстильных материалов для детей до 3 лет;
  • изделий чулочно-носочных трикотажных 1-го слоя для детей до 3 лет;
  • головных уборов (летних) 1-го слоя трикотажных и из текстильных материалов для детей до 3 лет;
  • иной продукции (товара), в отношении которой техническими регламентами и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕАЭС оценка соответствия установлена в форме регистрации (государственной регистрации).

Реклама продукции или товара осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

  • реклама на территории РК (за исключением периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на казахском языке, а по усмотрению рекламодателя также на русском и (или) других языках;
  • текстовая реклама читается, печатается четким и разборчивым шрифтом; аудио реклама размещается с понятным и четким аудио сопровождением; видео реклама размещается с понятным и четким звуковым и видео сопровождением;
  • является достоверной и распознаваемой;
  • не вводит потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием, в том числе в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, стоимости (цены), предполагаемых результатов применения, результатов исследований и испытаний;
  • содержит торговое наименование продукции (товара) и название производителя;
  • содержит сведения о назначении продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);
  • содержит сведения о категории лиц, для которых они предназначены, если таковые указаны производителем;
  • содержит указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);
  • содержит информацию о наличии государственной регистрации в РК и (или) в государствах-членах ЕАЭС;
  • производство и (или) реализация рекламируемой продукции (товара) разрешено законодательством РК.

Отдельные требования установлены к рекламе БАДов:

  • сведения об активных компонентах входящих в состав;
  • способ применения и дозы;
  • основные побочные действия (при наличии);
  • основные противопоказания (при наличии);
  • особые указания в отношении детей, беременных женщин, а также в период кормления грудью (при наличии);
  • условия отпуска;
  • наглядную и понятную рекомендацию к применению;
  • название, адрес производителя и лица уполномоченного производителем на принятие претензий в РК;
  • предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством;
  • нераспространение и неразмещение в общественном транспорте, организациях, не имеющих отношения к их назначению, использованию и отпуску, на промышленной продукции, рецептурных бланках.

В рекламе дезинфекционного средства должны быть:

  • рекомендации по применению дезинфекционного средства;
  • меры предосторожности при работе с дезинфекционным средством.

Реклама на теле- и радиоканалах, интернет-ресурсах содержит следующую информацию:

  • торговое наименование продукции (товара) и название производителя;
  • сведения о назначении продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);
  • указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);
  • информацию о наличии государственной регистрации в РК и (или) в государствах-членах ЕАЭС.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.

Напомним, ранее данные правила распространялись исключительно на рекламу биологически активных добавок к пище.

Мы сообщали, как должна маркироваться онлайн-реклама в Казахстане.

Читайте также

Встреча госслужащего с населением, народ, госслужба, аким, собрание
Когда министры поедут в регионы для встреч с населением: распоряжение премьера
Строительство школы, новые школы
Правила застройки изменили в Казахстане
У Министерства просвещения изменился ряд функций
У Министерства просвещения изменились некоторые функции
Элина Черногрицкая
Законодательство Минздрав РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
КТЖ
Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов
встреча с президентом
Токаев и Си Цзиньпин поужинали в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: