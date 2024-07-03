Правила рекламы БАДов, специального питания, средств гигиены и косметики утвердили в Казахстане

И.о. министра здравоохранения приказом от 27 июня 2024 года утвердил Правила осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции, подлежащей государственной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на рекламу следующей продукции и товаров:

пищевой продукции для детского питания, в том числе воды питьевой для детского питания;

пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания;

лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды;

пищевой продукции для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;

биологически активных добавок к пище (БАД);

парфюмерно-косметической продукции для искусственного загара;

парфюмерно-косметической продукции для отбеливания (осветления) кожи;

косметики для татуажа;

интимной косметики;

парфюмерно-косметической продукции индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов;

детской косметики;

парфюмерно-косметической продукции для химического окрашивания, осветления и мелирования волос;

парфюмерно-косметической продукции для химической завивки и распрямления волос;

парфюмерно-косметической продукции, произведенной с использованием наноматериалов;

парфюмерно-косметической продукции для депиляции;

пилинги;

фторсодержащих средств гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта – 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора);

средств для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0%;

дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии и репеллентных средств, относящихся к средствам индивидуальной защиты дерматологическим от воздействия биологических факторов (насекомых), используемым в условиях промышленного производства);

продукции (товаров) бытовой химии, лакокрасочных материалов;

потенциально опасных химических и биологических веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств и пестицидов), индивидуальных веществ (соединений) природного или искусственного происхождения, способных в условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду;

материалов, оборудования, устройств и других технических средств водоподготовки, предназначенных для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;

предметов личной гигиены для взрослых;

изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования и упаковки (укупорочных средств));

сосок молочных, сосок-пустышек из латекса, резины или силиконовых;

изделий санитарно-гигиенических разового использования (многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенических ватных палочек (для носа и ушей) и других аналогичных изделий для ухода за детьми);

посуды и столовых приборов (чашек, блюдец, поильников, тарелок, мисок, ложек, вилок, ножей, бутылочек и других аналогичных изделий детских для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуды одноразовой (из бумаги, картона и пластмассы) для детей до 3 лет;

щеток зубных, щеток зубных электрических с питанием от химических источников тока, массажеров для десен и других аналогичных изделий;

изделий 1-го слоя, бельевых (нательных и купальных) трикотажных и из текстильных материалов для детей до 3 лет;

изделий чулочно-носочных трикотажных 1-го слоя для детей до 3 лет;

головных уборов (летних) 1-го слоя трикотажных и из текстильных материалов для детей до 3 лет;

иной продукции (товара), в отношении которой техническими регламентами и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕАЭС оценка соответствия установлена в форме регистрации (государственной регистрации).

Реклама продукции или товара осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

реклама на территории РК (за исключением периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на казахском языке, а по усмотрению рекламодателя также на русском и (или) других языках;

текстовая реклама читается, печатается четким и разборчивым шрифтом; аудио реклама размещается с понятным и четким аудио сопровождением; видео реклама размещается с понятным и четким звуковым и видео сопровождением;

является достоверной и распознаваемой;

не вводит потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием, в том числе в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, стоимости (цены), предполагаемых результатов применения, результатов исследований и испытаний;

содержит торговое наименование продукции (товара) и название производителя;

содержит сведения о назначении продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);

содержит сведения о категории лиц, для которых они предназначены, если таковые указаны производителем;

содержит указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);

содержит информацию о наличии государственной регистрации в РК и (или) в государствах-членах ЕАЭС;

производство и (или) реализация рекламируемой продукции (товара) разрешено законодательством РК.

Отдельные требования установлены к рекламе БАДов:

сведения об активных компонентах входящих в состав;

способ применения и дозы;

основные побочные действия (при наличии);

основные противопоказания (при наличии);

особые указания в отношении детей, беременных женщин, а также в период кормления грудью (при наличии);

условия отпуска;

наглядную и понятную рекомендацию к применению;

название, адрес производителя и лица уполномоченного производителем на принятие претензий в РК;

предупреждение о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством;

нераспространение и неразмещение в общественном транспорте, организациях, не имеющих отношения к их назначению, использованию и отпуску, на промышленной продукции, рецептурных бланках.

В рекламе дезинфекционного средства должны быть:

рекомендации по применению дезинфекционного средства;

меры предосторожности при работе с дезинфекционным средством.

Реклама на теле- и радиоканалах, интернет-ресурсах содержит следующую информацию:

торговое наименование продукции (товара) и название производителя;

сведения о назначении продукции (товара), если это не следует из наименования продукции (товара);

указание о необходимости ознакомления с основными показаниями, противопоказаниями к применению и побочными действиями (при их наличии);

информацию о наличии государственной регистрации в РК и (или) в государствах-членах ЕАЭС.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.

Напомним, ранее данные правила распространялись исключительно на рекламу биологически активных добавок к пище.

Мы сообщали, как должна маркироваться онлайн-реклама в Казахстане.