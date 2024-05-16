В Казахстане утвердили список ведущих мировых вузов для научных стажировок
В список вошли 280 ведущих зарубежных высших учебных заведения для прохождения научных стажировок по всем направлениям научных исследований, в также 1108 научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по различным направлениям.
Среди них:
- Австралийский национальный университет (Australian National University)
- Квинслендский технологический университет (Queensland University of Technology)
- Венский университет (University of Vienna)
- Брюссельский свободный университет (Universite libre de Bruxelles)
- Имперский и королевский колледжи Лондона
- Университет Восточной Англии (University of East Anglia)
- Университет Ноттингем (University of Nottingham)
- Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете (Goethe University Frankfurt)
- Немецкий университет административных наук Шпайера (German University of Administrative Sciences Speyer)
- Еврейский университет в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem)
- Индийский научный институт (Indian Institute of Science)
- Университет Барселоны (Universitat de Barcelona)
- Университет Торонто (University of Toronto)
- Пекинский педагогический университет (Beijing Normal University)
- Шанхайский университет транспорта (Shanghai Jiao Tong University)
- Амстердамский университет (University of Amsterdam)
- Технический университет Эйндховена (Eindhoven University of Technology)
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Lomonosov Moscow State University)
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Bauman Moscow State Technical University)
- Санкт–Петербургский государственный университет (St. Petersburg State University)
- Национальный университет Сингапура (National University of Singapore) и др.
В список научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по следующим направлениям, вошли:
Сельскохозяйственные и биологические науки – 22 вуза, в том числе:
- Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)
- Национальный институт сельскохозяйственных исследований Франции (INRAE)
- Чешская академия наук (Czech Academy of Sciences) и др.)
Химия – 32 вуза, в том числе:
- Высший совет по научным исследованиям (CSIC) Испания
- Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory) США
- Шанхайский институт органической химии (CAS – Shanghai Institute of Organic Chemistry) и др.)
Инженерия – 58 вузов, в том числе:
- Национальный исследовательский совет Италии (National Research Council of Italy)
- Немецкий аэрокосмический центр (German Aerospace Center)
- Исследовательский центр НАСА в Лэнгли (NASA Langley Research Center)
- Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC) и др.)
Искусство и гуманитарные науки – 15 вузов, в том числе:
- Чешская академия наук (Czech Academy of Sciences)
- Национальный центр научных исследований (CNRS) Франция
- Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)
Биохимия, генетика и молекулярная биология – 86 вузов:
- Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Institut national de la santé et de la recherche médicale) Франция
- Китайская академия медицинских наук (Chinese Academy of Medical Sciences)
- Медицинский центр Амстердамского университета (Amsterdam UMC)
- Институт физико-химических исследований (RIKEN) Япония
Бизнес, управление и бухгалтерский учет – 8 вузов, в том числе:
- Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research) США
- Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)
- Центр исследований экономической политики, Лондон (Centre for Economic Policy Research, London)
Химическая инженерия – 13 вузов, в том числе:
- Национальный исследовательский совет Италии (National Research Council of Italy)
- Институт химии (CAS – Institute of Chemistry) КНР
- Корейский институт науки и технологий (Korea Institute of Science and Technology)
Компьютерные науки – 48 вузов, в том числе:
- Национальный научно–исследовательский институт информатики и автоматики (Institut national de recherche en informatique et en automatique) Франция
- Майкрософт США (Microsoft USA)
- Польская академия наук (Polish Academy of Sciences)
- Японский национальный институт информационных и коммуникационных технологий (Japan National Institute of Information and Communications Technology)
Медицина – 329 вузов, в том числе:
- Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Institut national de la santé et de la recherche médicale) Франция
- Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health) США
- Медицинский центр Амстердамского университета (Amsterdam UMC)
- Институт раковых исследований Дана–Фарбер (Dana–Farber Cancer Institute) и др.
Науки о принятии решений – 11 вузов.
Науки о Земле и планетах – 54 вуза.
Экономика, эконометрика и финансы – 14 вузов.
Энергетика – 13 вузов.
Науки об окружающей среде – 35 вузов.
Здравоохранение – 16 вузов.
Иммунология и микробиология – 17 вузов.
Материаловедение – 51 вуз.
Математика – 14 вузов.
Нейронауки – 15 вузов.
Сестринское дело – 33 вуза.
Фармакология, токсикология и фармацевтика – 11 вузов.
Физика и астрономия – 121 вуз.
Ветеринария – 8 вузов.
Психология – 21 вуз.
Социальные науки – 63 вуза.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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