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В Казахстане утвердили список ведущих мировых вузов для научных стажировок

В Казахстане утвердили список ведущих мировых вузов на научных стажировок, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 10:38 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования приказом от 3 мая 2024 года утвердил список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В список вошли 280 ведущих зарубежных высших учебных заведения для прохождения научных стажировок по всем направлениям научных исследований, в также 1108 научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по различным направлениям.

Среди них:

  • Австралийский национальный университет (Australian National University)
  • Квинслендский технологический университет (Queensland University of Technology)
  • Венский университет (University of Vienna)
  • Брюссельский свободный университет (Universite libre de Bruxelles)
  • Имперский и королевский колледжи Лондона 
  • Университет Восточной Англии (University of East Anglia)
  • Университет Ноттингем (University of Nottingham)
  • Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете (Goethe University Frankfurt)
  • Немецкий университет административных наук Шпайера (German University of Administrative Sciences Speyer)
  • Еврейский университет в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem)
  • Индийский научный институт (Indian Institute of Science)
  • Университет Барселоны (Universitat de Barcelona)
  • Университет Торонто (University of Toronto)
  • Пекинский педагогический университет (Beijing Normal University) 
  • Шанхайский университет транспорта (Shanghai Jiao Tong University)
  • Амстердамский университет (University of Amsterdam)
  • Технический университет Эйндховена (Eindhoven University of Technology)
  • Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Lomonosov Moscow State University)
  • Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Bauman Moscow State Technical University)
  • Санкт–Петербургский государственный университет (St. Petersburg State University)
  • Национальный университет Сингапура (National University of Singapore) и др.

В список научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по следующим направлениям, вошли:

Сельскохозяйственные и биологические науки – 22 вуза, в том числе: 

  • Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)
  • Национальный институт сельскохозяйственных исследований Франции (INRAE)
  • Чешская академия наук (Czech Academy of Sciences) и др.)

Химия – 32 вуза, в том числе:

  • Высший совет по научным исследованиям (CSIC) Испания
  • Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory) США
  • Шанхайский институт органической химии (CAS – Shanghai Institute of Organic Chemistry) и др.)

Инженерия – 58 вузов, в том числе:

  • Национальный исследовательский совет Италии (National Research Council of Italy)
  • Немецкий аэрокосмический центр (German Aerospace Center)
  • Исследовательский центр НАСА в Лэнгли (NASA Langley Research Center)
  • Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC) и др.)

Искусство и гуманитарные науки – 15 вузов, в том числе:

  • Чешская академия наук (Czech Academy of Sciences)
  • Национальный центр научных исследований (CNRS) Франция
  • Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)

Биохимия, генетика и молекулярная биология – 86 вузов:

  • Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Institut national de la santé et de la recherche médicale) Франция
  • Китайская академия медицинских наук (Chinese Academy of Medical Sciences)
  • Медицинский центр Амстердамского университета (Amsterdam UMC)
  • Институт физико-химических исследований (RIKEN) Япония

Бизнес, управление и бухгалтерский учет – 8 вузов, в том числе:

  • Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research) США
  • Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)
  • Центр исследований экономической политики, Лондон (Centre for Economic Policy Research, London)

Химическая инженерия – 13 вузов, в том числе:

  • Национальный исследовательский совет Италии (National Research Council of Italy)
  • Институт химии (CAS – Institute of Chemistry) КНР
  • Корейский институт науки и технологий (Korea Institute of Science and Technology)

Компьютерные науки – 48 вузов, в том числе:

  • Национальный научно–исследовательский институт информатики и автоматики (Institut national de recherche en informatique et en automatique) Франция
  • Майкрософт США (Microsoft USA)
  • Польская академия наук (Polish Academy of Sciences)
  • Японский национальный институт информационных и коммуникационных технологий (Japan National Institute of Information and Communications Technology)

Медицина – 329 вузов, в том числе:

  • Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Institut national de la santé et de la recherche médicale) Франция
  • Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health) США
  • Медицинский центр Амстердамского университета (Amsterdam UMC)
  • Институт раковых исследований Дана–Фарбер (Dana–Farber Cancer Institute) и др.

Науки о принятии решений – 11 вузов.

Науки о Земле и планетах – 54 вуза.

Экономика, эконометрика и финансы – 14 вузов.

Энергетика – 13 вузов.

Науки об окружающей среде – 35 вузов.

Здравоохранение – 16 вузов.

Иммунология и микробиология – 17 вузов.

Материаловедение – 51 вуз.

Математика – 14 вузов.

Нейронауки – 15 вузов.

Сестринское дело – 33 вуза.

Фармакология, токсикология и фармацевтика – 11 вузов.

Физика и астрономия – 121 вуз.

Ветеринария – 8 вузов.

Психология – 21 вуз.

Социальные науки – 63 вуза.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменили квалификационные требования к школам и колледжам.

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