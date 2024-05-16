В Казахстане утвердили список ведущих мировых вузов для научных стажировок

Министр науки и высшего образования приказом от 3 мая 2024 года утвердил список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В список вошли 280 ведущих зарубежных высших учебных заведения для прохождения научных стажировок по всем направлениям научных исследований, в также 1108 научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по различным направлениям.

Среди них:

Австралийский национальный университет (Australian National University)

Квинслендский технологический университет (Queensland University of Technology)

Венский университет (University of Vienna)

Брюссельский свободный университет (Universite libre de Bruxelles)

Имперский и королевский колледжи Лондона

Университет Восточной Англии (University of East Anglia)

Университет Ноттингем (University of Nottingham)

Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете (Goethe University Frankfurt)

Немецкий университет административных наук Шпайера (German University of Administrative Sciences Speyer)

Еврейский университет в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem)

Индийский научный институт (Indian Institute of Science)

Университет Барселоны (Universitat de Barcelona)

Университет Торонто (University of Toronto)

Пекинский педагогический университет (Beijing Normal University)

Шанхайский университет транспорта (Shanghai Jiao Tong University)

Амстердамский университет (University of Amsterdam)

Технический университет Эйндховена (Eindhoven University of Technology)

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Lomonosov Moscow State University)

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Bauman Moscow State Technical University)

Санкт–Петербургский государственный университет (St. Petersburg State University)

Национальный университет Сингапура (National University of Singapore) и др.

В список научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по следующим направлениям, вошли:

Сельскохозяйственные и биологические науки – 22 вуза, в том числе:

Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)

Национальный институт сельскохозяйственных исследований Франции (INRAE)

Чешская академия наук (Czech Academy of Sciences) и др.)

Химия – 32 вуза, в том числе:

Высший совет по научным исследованиям (CSIC) Испания

Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory) США

Шанхайский институт органической химии (CAS – Shanghai Institute of Organic Chemistry) и др.)

Инженерия – 58 вузов, в том числе:

Национальный исследовательский совет Италии (National Research Council of Italy)

Немецкий аэрокосмический центр (German Aerospace Center)

Исследовательский центр НАСА в Лэнгли (NASA Langley Research Center)

Европейский центр космических исследований и технологий (ESTEC) и др.)

Искусство и гуманитарные науки – 15 вузов, в том числе:

Чешская академия наук (Czech Academy of Sciences)

Национальный центр научных исследований (CNRS) Франция

Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)

Биохимия, генетика и молекулярная биология – 86 вузов:

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Institut national de la santé et de la recherche médicale) Франция

Китайская академия медицинских наук (Chinese Academy of Medical Sciences)

Медицинский центр Амстердамского университета (Amsterdam UMC)

Институт физико-химических исследований (RIKEN) Япония

Бизнес, управление и бухгалтерский учет – 8 вузов, в том числе:

Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research) США

Китайская академия наук (Chinese Academy of Sciences)

Центр исследований экономической политики, Лондон (Centre for Economic Policy Research, London)

Химическая инженерия – 13 вузов, в том числе:

Национальный исследовательский совет Италии (National Research Council of Italy)

Институт химии (CAS – Institute of Chemistry) КНР

Корейский институт науки и технологий (Korea Institute of Science and Technology)

Компьютерные науки – 48 вузов, в том числе:

Национальный научно–исследовательский институт информатики и автоматики (Institut national de recherche en informatique et en automatique) Франция

Майкрософт США (Microsoft USA)

Польская академия наук (Polish Academy of Sciences)

Японский национальный институт информационных и коммуникационных технологий (Japan National Institute of Information and Communications Technology)



Медицина – 329 вузов, в том числе:

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Institut national de la santé et de la recherche médicale) Франция

Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health) США

Медицинский центр Амстердамского университета (Amsterdam UMC)

Институт раковых исследований Дана–Фарбер (Dana–Farber Cancer Institute) и др.

Науки о принятии решений – 11 вузов.



Науки о Земле и планетах – 54 вуза.

Экономика, эконометрика и финансы – 14 вузов.

Энергетика – 13 вузов.

Науки об окружающей среде – 35 вузов.

Здравоохранение – 16 вузов.

Иммунология и микробиология – 17 вузов.

Материаловедение – 51 вуз.

Математика – 14 вузов.

Нейронауки – 15 вузов.

Сестринское дело – 33 вуза.

Фармакология, токсикология и фармацевтика – 11 вузов.

Физика и астрономия – 121 вуз.

Ветеринария – 8 вузов.

Психология – 21 вуз.

Социальные науки – 63 вуза.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменили квалификационные требования к школам и колледжам.