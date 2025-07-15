Отбор претендентов на прохождение научных стажировок: внесены изменения

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 4 июля 2025 года внесены изменения в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что документы подаются претендентом через веб-портал "электронное правительство" или в бумажной форме администратору в течение установленного срока приема документов.

По результатам рассмотрения представленных документов претенденту направляется письменное уведомление о приеме документов и допуске к участию в конкурсе либо обоснованный отказ в их приеме.

Срок рассмотрения, приема документов либо отказа в их приеме составляет два рабочих дня (ранее было три рабочих дня).

Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа в их приеме.

В случае несоответствия документов при устранении нарушений допускается повторное представление документов в период срока, установленного для их приема.

Рассмотрение на соответствие пунктам 8 и 9 данных правил претендента и его документов для допуска к участию в конкурсе осуществляется администратором.

В указанных пунктах говорится, что претендентом на прохождение научной стажировки является научный работник, имеющий:

ученую степень доктора наук или кандидата наук; степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю; степень магистра;

стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализированного научного направления в аккредитованных субъектах научной или научно-технической деятельности, являющихся юридическими лицами, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд;

безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;

действительный официальный сертификат на знание казахского и иностранного языков на уровне, установленном в Правилах;

не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях, включенных в Список 1 или Список 2 Перечня научных изданий.

При прекращении индексации международного рецензируемого научного журнала в базах данных Scopus (Скопус) или Web of Science (Веб оф сайнс) в связи с нарушениями, все статьи претендента в данном журнале не учитываются.

совокупные сроки прохождения научной стажировки и последующей отработки по выбранному направлению научного исследования.

Граждане РК, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по выбранному направлению научного исследования, полученному в рамках прохождения научной стажировки, а также лица, прошедшие стажировку в рамках программы "Болашак" и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, не допускаются к участию в конкурсе для прохождения научной стажировки.

Прохождение научной стажировки осуществляется однократно.

Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденным прохождением научной стажировки и не приступившим к стажировке, при условии отсутствия задолженности перед Администратором, предоставляется повторная возможность участия в конкурсе для присуждения прохождения научной стажировки.

Претенденты для участия в конкурсе представляют администратору следующие документы:

заполненную анкету претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки по форме, утверждаемой рабочим органом;

заявку работодателя на прохождение научной стажировки с условием сохранения места работы по форме, утверждаемой рабочим органом;

оригиналы и копии паспорта и удостоверения личности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копию документа о наличии ученой степени доктора наук, кандидата наук, а также степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

программу прохождения научной стажировки, утверждаемую работодателем и согласованную зарубежной организацией, принимающей на стажировку, входящей в список, с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский языки;

оригиналы и копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копию действительного официального сертификата о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

оригинал и копию действительного официального сертификата о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

медицинскую справку (для выезжающего за границу) по форме № 072/у;

1копии документов, подтверждающих безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, принимающей на стажировку претендента, с указанием направлений научных исследований, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения научной стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский язык;

список научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемых в международных базах данных Web of Science (Веб оф сайнс), Scopus (Скопус) или не менее 1 статьи в отечественных или в зарубежных научных изданиях, включенных в Список 1 или Список 2 Перечня научных изданий, утвержденных приказом и (или) международной заявки Derwent Innovations Index (Дервент иновейшн индекс), утверждаемые работодателем;

копия действительного официального свидетельства об аккредитации, выданный уполномоченным органом в области науки;

нотариально заверенную доверенность на представителя в случае, если претендент не может лично подать документы.

Необходимый минимальный уровень знания иностранного языка для претендентов на прохождение научных стажировок:

Английский

IELTS: 5.0 из 9.0

TOEFL: PBT 417 из 677, ITP 417 из 677,

IBT 35 из 120

DET от 80 из 160.

Китайский – HSK 3 уровень из 6.

Корейский – TOPIK (level 3).

Немецкий

Goethe-Zertifikat B1,

OnSet B1

DSH 1

TestDaF (TDN 3).

Итальянский

CILS DUE B1

CELI 2.

Испанский – DELE B1.

Русский – не требуется.

Французский – TCF 300-399 DELF B1.

Японский – JLPT level N3.

Турецкий

Tömer B1,

TYS B1.

Также в новой редакции изложена таблица Комплексного тестирования для прохождения на следующий тур.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.