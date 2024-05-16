АО "НИТ" освободят от выплаты дивидендов по государственному пакету акций за 2023-2024 годы

МЦРИАП подготовило дополнения в постановление правительства от 27 марта 2020 года "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что АО "Национальные информационные технологии", 100% акций которого находятся в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2023-2024 годов в целях приобретения ИТ-оборудования для центра обработки данных.

Государственному органу, осуществляющему права владения и пользования государственным пакетом акций АО "Национальные информационные технологии", предписано обеспечить контроль за целевым использованием средств, с информированием уполномоченных органов по государственному планированию и государственному имуществу в срок до 31 декабря текущего года.

Как поясняется, это делается в целях экономии средств республиканского бюджета, а также из-за сложность процессов согласования и утверждения бюджета. В связи с чем возникла необходимость освободить АО "Национальные информационные технологии" от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2023-2024 гг. для финансирования расходов на приобретение ИТ-оборудования (сервера, системы хранения данных и др.) посредством займа сроком на 7 лет.

"Данные мероприятия будут направлены на развитие центра обработки данных", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.