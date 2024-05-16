Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

АО "НИТ" освободят от выплаты дивидендов по государственному пакету акций за 2023-2024 годы

АО &quot;НИТ&quot; освободят от выплаты дивидентов по госпакету акций, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:16 Фото: unsplash
МЦРИАП подготовило дополнения в постановление правительства от 27 марта 2020 года "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что АО "Национальные информационные технологии", 100% акций которого находятся в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2023-2024 годов в целях приобретения ИТ-оборудования для центра обработки данных.

Государственному органу, осуществляющему права владения и пользования государственным пакетом акций АО "Национальные информационные технологии", предписано обеспечить контроль за целевым использованием средств, с информированием уполномоченных органов по государственному планированию и государственному имуществу в срок до 31 декабря текущего года.

Как поясняется, это делается в целях экономии средств республиканского бюджета, а также из-за сложность процессов согласования и утверждения бюджета. В связи с чем возникла необходимость освободить АО "Национальные информационные технологии" от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2023-2024 гг. для финансирования расходов на приобретение ИТ-оборудования (сервера, системы хранения данных и др.) посредством займа сроком на 7 лет.

"Данные мероприятия будут направлены на развитие центра обработки данных", – говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.

Читайте также

В Казахстане расширят категории работников, с которыми будут проводить вводный инструктаж по технике безопасности
С кем из работников будут проводить вводный инструктаж по технике безопасности
Сотрудницам таможнти разрешат носить брюки
В Казахстане сотрудницам таможни разрешат носить брюки
ВКазахстане обновили правила прохождения научных стажировок
В Казахстане изменили правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок
Лариса Черненко
Открытые НПА МЦРИАП Казахстан 2024 год Цифровые технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: