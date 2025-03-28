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Финансы

Госпредприятие освободили от выплаты дивидендов по госпакетам акций

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 09:34 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 19 марта 2025 года внесено дополнение по вопросам дивидендов на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях, сообщает Zakon.kz.

Так, добавлено, что АО "Центр электронных финансов", 100% акций которого находятся в государственной собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2024 – 2026 годов в целях развития и модернизации интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин", а также других информационных систем Министерства финансов РК, сопровождаемых АО "Центр электронных финансов".

Государственному органу, осуществляющему права владения и пользования государственным пакетом акций АО "Центр электронных финансов", предписано обеспечить контроль за целевым использованием средств с информированием уполномоченных органов по государственному планированию и государственному имуществу ежегодно в срок до 31 декабря с 2025 по 2027 год.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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