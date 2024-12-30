УДО применяется в соответствии с действующим законодательством: новое решение Конституционного суда

Конституционный суд признал конституционной статью 2 Уголовно-исполнительного кодекса, определяющую действие уголовно-исполнительного законодательства РК во времени, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратились граждане с просьбой проверить на соответствие Конституции статью 2 Уголовно-исполнительного кодекса РК (УИК).

Согласно данной норме исполнение и отбывание наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, применение средств исправления к осужденным, а также оказание помощи освобождаемым осужденным осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на момент их исполнения.

Поводом для обращения в Конституционный суд граждан послужил отказ судов в условно-досрочном освобождении от уголовного наказания. Суды мотивировали свое решение со ссылкой на пункт 3) части 8 статьи 72 УК об ограничении применения УДО к осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление и частью 2 статьи 2 УИК.

Казахстанцы считают, что указанная норма противоречит положениям Конституции, не содержит норму об обратной силе закона и тем самым ухудшает их положение, несмотря на то, что преступления были совершены до введения ограничения применения УДО за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление.

Что решил КС

КС признал соответствующей Конституции часть 2 статьи 2 УИК.

Однако при этом Верховному суду рекомендовано дать дополнительные разъяснения по вопросам применения условно-досрочного освобождения к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, с учетом правовых позиций Конституционного суда.

Как КС мотивировал свое решение

КС отметил, что особенностью уголовного закона является порядок действия его норм во времени, включая обязательность и недопустимость обратной силы нового уголовного закона при наличии соответствующих оснований. В этом смысле применение обратной силы нового уголовного закона к лицу, уже отбывающему наказание, может изменить его правовое положение.

В период совершения обратившимися в КС казахстанцами преступлений в УК не содержалось ограничение на УДО.

Ограничение на УДО для лиц, совершивших тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление, было введено в УК законом от 19 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции".

Ранее КС в своем нормативном постановлении отмечал, что по общему правилу вопросы применения или неприменения УДО от отбывания наказания разрешаются в соответствии с уголовным законом, действующим на момент применения УДО, с учетом правил обратной силы уголовного закона.

Поэтому уголовный закон, предусматривающий недопустимость УДО лиц, осужденных за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление, подлежит применению только в отношении осужденных, совершивших такие преступления после введения в действие указанного ограничения.

Вместе с тем КС указал на неоднородную судебную практику при применении судами норм пункта 3) части 8 статьи 72 УК и части 2 статьи 2 УИК. Судами при рассмотрении соответствующих ходатайств осужденных УДО в одних случаях предоставлялось, а в других – суды, ссылаясь на оспариваемую норму, отказывали. Такой подход создает риск нарушения конституционных прав человека.

Судебная практика неприменения УДО к лицам, осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление до введения в действие этого ограничения, не согласуется с положениями Конституции и уголовного закона о запрете на придание обратной силы законам, усиливающим уголовную ответственность и ухудшающим положение таких лиц.

Ранее Верховный суд в своем нормативном постановлении отмечал, что новый уголовный закон не имеет обратной силы, "если деяние, совершенное лицом, перешло в категорию более тяжкого уголовного правонарушения или иным образом ухудшило положение лица, совершившего уголовное правонарушение".

В связи с этим Верховному суду рекомендуется обобщить судебную практику и принять более четкие разъяснения для судов с учетом правил обратной силы уголовного закона с целью обеспечения единообразия применения рассматриваемых норм в правоприменительной практике.

В Конституционном суде напомнили Верховному суду, что в процессе разъяснения законодательства по вопросам практики применения судами он делает обобщения по рассмотрению разных категорий дел, уточняет, детализирует смысл общих и абстрактных положений нормативных правовых актов, некоторых недостаточно определенных в законодательстве оценочных понятий, разрешает возможные коллизии правовых норм, применяемых судами, создает прецеденты толкования норм применительно к типичным ситуациям.

Однако все эти необходимые для судебной практики разъяснения норм права, включающие возможность фрагментарного и типового уточнения их содержания, соотношения и применения, не должны противоречить Конституции, законам и пересекать границу компетенции других высших органов государства, в частности, ограничивать права и свободы граждан.

Нормативное постановление вступило в силу с 27 декабря 2024 года, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.