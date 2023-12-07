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Законодательство РК

Конституционный суд разъяснил, когда уголовное наказание за членовредительство законно

Конституционный суд признал конституционными отдельные нормы УК и УИК касательно привлечения к уголовной ответственности за членовредительство Фото: Zakon.kz
Конституционный суд признал конституционными отдельные нормы УК и УИК относительно наказания за умышленное причинение осужденным какого-либо повреждения себе, при этом дал им свое истолкование, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Гражданин был признан виновным по части третьей статьи 428 УК за участие в групповом неповиновении законным требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, сопряженное с умышленным причинением себе какого-либо повреждения.

Однако он считает, что умышленное причинение осужденным какого-либо повреждения себе, то есть акт членовредительства, является одним из способов защиты своих прав на свободу слова и выражение своего мнения, гарантированных Конституцией, а также формой выражения протеста против незаконных действий администрации уголовно-исполнительного учреждения.

Что решил Конституционный суд (КС)

КС признал часть 3 статьи 428 УК РК соответствующей Конституции в следующем истолковании:

"Привлечение к уголовной ответственности за участие в групповом неповиновении, сопряженное с умышленным причинением себе какого-либо повреждения, допустимо, если целью причинения себе такого повреждения являлось неповиновение законным требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы и нарушение установленного порядка (режима) отбывания наказания".

Также КС признал конституционным пп. 2) части 2 статьи 130 УИК РК.

Решения судов и иных правоприменительных органов, основанные на ином истолковании положений части третьей статьи 428 УК РК, исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены в установленном порядке.

Правительство должно не позднее 6 месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект закона, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов уголовной ответственности при нарушении порядка (режима) отбывания наказания в виде лишения свободы.

Верховному суду рекомендовано обобщить судебную практику по данной категории уголовных дел и принять соответствующее нормативное постановление.

Как КС мотивировал свою позицию

В свое время Конституционный Совет в нормативном постановлении от 27 февраля 2008 года сформулировал ряд правовых позиций, в соответствии с которыми человек и гражданин, обладающий правами и свободами от рождения, может распоряжаться ими по своему собственному усмотрению. Это означает, что каждый вправе свободно распоряжаться собственными жизнью и здоровьем (в том числе и в такой форме, как причинение вреда самому себе), если это не связано с уклонением от исполнения конституционных и иных установленных законом обязанностей, не нарушает прав и свобод других лиц и не посягает на конституционный строй и общественную нравственность.

Совершение актов членовредительства может рассматриваться как способ защиты собственного достоинства лицами, лишенными свободы, а также являться крайней формой реализации права на выражение своего мнения (протеста), которое выступает составляющей свободы слова, гарантированной статьей 20 Конституции. В связи с этим ограничение даже законом возможности защиты своих прав и свобод лицами, лишенными свободы, путем криминализации актов членовредительства допустимо лишь при неукоснительном соблюдении требований п. 1 ст. 39 Основного закона.

Правовой анализ статьи 428 Уголовного кодекса свидетельствует об отдельных недостатках ее изложения, создающих условия для неоднозначного понимания и применения. В частности, в законодательстве РК отсутствует определение уголовно-исполнительного учреждения.

Данный вопрос требует своего уточнения, поскольку в настоящее время субъектами преступления по части третьей статьи 428 УК могут признаваться не только осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, но и иные лица, находящиеся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, перечень которых не имеет исчерпывающего законодательного определения.

Такой подход законодателя к объекту преступления создает условия для криминализации соответствующих деяний неоправданно широкого круга лиц, содержащихся в условиях временной изоляции от общества, в том числе и не осужденных к лишению свободы, а также лиц, помещенных в указанные учреждения в связи с применением мер, не имеющих уголовно-правового характера.

Конституционный суд считает, при квалификации деяний по части 3 статьи 428 Уголовного кодекса под учреждениями, обеспечивающими изоляцию от общества, следует понимать учреждения уголовно-исполнительной системы.

Далее КС проанализировал объективную и субъективную стороны состава преступления по ст. 428 УК. Конституционный суд полагает, что для правильной квалификации деяний по данному составу преступления важное значение имеет установление элементов субъективной стороны, в частности, цели совершения действий, сопряженных с умышленным причинением себе какого-либо повреждения. Если такие действия обусловлены незаконными требованиями администрации учреждения уголовно-исполнительной системы, то они не могут рассматриваться в качестве признака объективной стороны преступления, поскольку являются способом защиты гражданами своих прав и свобод. Если же осужденные преследовали цель уклонения от исполнения возложенных на них Конституцией или законом обязанностей эти деяния могут признаваться как направленные на нарушение установленного законом порядка отбывания наказания и повлечь за собой соответствующую ответственность.

Согласно подпункту 3) части 1 статьи 11 УИК к числу основных обязанностей осужденных отнесено выполнение законных требований сотрудников учреждений или органов, исполняющих наказания, а также лиц, уполномоченных на осуществление контроля и надзора за поведением осужденных.

Противоправное поведение осужденных может выражаться в невыполнении требований, установленных УИК и правилами внутреннего распорядка учреждений, в результате чего к нарушителям применяются меры взыскания.

В УИК также указано, что осужденные не вправе наносить себе телесные повреждения, в том числе с помощью другого лица, причинять вред своему здоровью с целью уклонения от отбывания наказания или исполнения установленных обязанностей.

Конституционный суд не усматривает несоответствия Конституции нормы УИК, являющейся предметом рассмотрения, так как в ней злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, выражающееся в неповиновении представителям администрации учреждения, в том числе сопряженном с умышленным причинением себе какого-либо повреждения, увязано с конкретной целью – нарушение режима отбывания наказания, что четко указывает на направленность умысла виновного уклониться от обязанностей, установленных законом и правилами внутреннего распорядка учреждения.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (6 декабря 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

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