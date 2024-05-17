В Казахстане увеличили госзаказ для обучения в колледжах на 60 тысяч мест

В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тысяч мест, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства просвещения, число учающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тыс. человек.

"По поручению главы государства государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям за счет республиканского бюджета увеличен на 60 тыс. мест. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям", – сказал директор Департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

По его словам, в частности, государственный образовательный заказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.

В Минпросвещения отметили, что ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников.

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