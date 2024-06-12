Каким специальностям будут обучать в колледжах и училищах за счет госзаказа

Фото: primeminister.kz

Минпросвещения сообщило о государственном образовательном заказе на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета с учетом потребностей рынка труда на 2024-2025 учебный год.

Так, Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек" получит госзаказ на подготовку 200 специалистов: Дошкольное воспитание и обучение – 25.

Педагогика и методика начального обучения – 75.

Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 75.

Информатика – 25. Высшему колледжу APEC Petrotechnic выделят 225 грантов на подготовку по специальностям: Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ – 15 грантов.

Технология добычи нефти и газа – 15.

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 15.

Химическая технология и производство (по видам) – 50.

Электроснабжение (по отраслям) – 40.

Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)– 40.

Программное обеспечение (по видам) – 50. Администратор бюджетных программ: Министерство просвещения РК. Кроме того, госзаказ на обучение специалистов получат: Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова на специальности культуры и искусства получит 90 грантов.

Казахский национальный университет искусств на специальности культуры и искусства –120.

Казахская национальная академия хореографии на специальности культуры и искусства – 40.

Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова на специальности искусства и культуры – 65.

Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева наспециальности искусства и культуры – 70.

Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева на специальности искусства и культуры – 60.

Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского на специальности искусства и культуры – 105. Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и информации РК. Также разработаны проекты на предоставление государственного образовательного заказа на 2025-2026, 2026-2027 учебные годы. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня. Ранее сообщалось, что отслужившие в армии казахстанцы получат квоту при поступлении в колледжи и училища. Читайте также В Казахстане случаи заражения ВИЧ-инфекцией будут расследовать по-новому Меняем старую иномарку на новый автомобиль отечественной сборки Правила выпаса скота изменили в Казахстане

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