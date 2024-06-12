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Каким специальностям будут обучать в колледжах и училищах за счет госзаказа

Компьютерный класс, школа, ученики средних классов, школьники за компьютером , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 16:34 Фото: primeminister.kz
Минпросвещения сообщило о государственном образовательном заказе на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета с учетом потребностей рынка труда на 2024-2025 учебный год.

Так, Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек" получит госзаказ на подготовку 200 специалистов:

  • Дошкольное воспитание и обучение – 25.
  • Педагогика и методика начального обучения – 75.
  • Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 75.
  • Информатика – 25.

Высшему колледжу APEC Petrotechnic выделят 225 грантов на подготовку по специальностям:

  • Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ – 15 грантов.
  • Технология добычи нефти и газа – 15.
  • Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 15.
  • Химическая технология и производство (по видам) – 50.
  • Электроснабжение (по отраслям) – 40.
  • Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)– 40.
  • Программное обеспечение (по видам) – 50.

Администратор бюджетных программ: Министерство просвещения РК.

Кроме того, госзаказ на обучение специалистов получат:

  • Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова на специальности культуры и искусства получит 90 грантов.
  • Казахский национальный университет искусств на специальности культуры и искусства –120.
  • Казахская национальная академия хореографии на специальности культуры и искусства – 40.
  • Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова на специальности искусства и культуры – 65.
  • Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева наспециальности искусства и культуры – 70.
  • Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева на специальности искусства и культуры – 60.
  • Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского на специальности искусства и культуры – 105.

Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и информации РК.

Также разработаны проекты на предоставление государственного образовательного заказа на 2025-2026, 2026-2027 учебные годы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.

Ранее сообщалось, что отслужившие в армии казахстанцы получат квоту при поступлении в колледжи и училища.

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