Каким специальностям будут обучать в колледжах и училищах за счет госзаказа
Так, Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек" получит госзаказ на подготовку 200 специалистов:
- Дошкольное воспитание и обучение – 25.
- Педагогика и методика начального обучения – 75.
- Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 75.
- Информатика – 25.
Высшему колледжу APEC Petrotechnic выделят 225 грантов на подготовку по специальностям:
- Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ – 15 грантов.
- Технология добычи нефти и газа – 15.
- Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 15.
- Химическая технология и производство (по видам) – 50.
- Электроснабжение (по отраслям) – 40.
- Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)– 40.
- Программное обеспечение (по видам) – 50.
Администратор бюджетных программ: Министерство просвещения РК.
Кроме того, госзаказ на обучение специалистов получат:
- Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова на специальности культуры и искусства получит 90 грантов.
- Казахский национальный университет искусств на специальности культуры и искусства –120.
- Казахская национальная академия хореографии на специальности культуры и искусства – 40.
- Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова на специальности искусства и культуры – 65.
- Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева наспециальности искусства и культуры – 70.
- Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева на специальности искусства и культуры – 60.
- Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского на специальности искусства и культуры – 105.
Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и информации РК.
Также разработаны проекты на предоставление государственного образовательного заказа на 2025-2026, 2026-2027 учебные годы.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.
Ранее сообщалось, что отслужившие в армии казахстанцы получат квоту при поступлении в колледжи и училища.