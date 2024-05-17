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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 16:44 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Педофилам и не знающим госязык откажут в гражданстве, инвесторская виза для иностранцев, помощь переселенцам: Токаев подписал поправки по вопросам миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
  • С 21 до 51 расширен перечень востребованных профессий, позволяющих иностранцам получить ВНЖ в Казахстане.
  • Утвержден список зарубежных вузов, а также обновлены правила отбора кандидатов для прохождения научной стажировки.
  • Министерство просвещения обновило Квалификационные требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям.
  • Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане.
  • Минтруда изменило процедуру назначения адресной социальной помощи: запрашиваются новые сведения.
  • Уточнены стандарты казахских пород собак тазы и тобет.
  • В Казахстане стало на 2 обязательных теле-, радиоканала больше (в перечне теперь также "ATAMEKEN BUSINESS" и "НТК").
  • Минздрав утвердил новые тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.
  • УДО не применимо к отбывающим наказание за изнасилование детей: новое постановление Конституционного суда.

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