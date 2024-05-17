Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Педофилам и не знающим госязык откажут в гражданстве, инвесторская виза для иностранцев, помощь переселенцам: Токаев подписал поправки по вопросам миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
- С 21 до 51 расширен перечень востребованных профессий, позволяющих иностранцам получить ВНЖ в Казахстане.
- Утвержден список зарубежных вузов, а также обновлены правила отбора кандидатов для прохождения научной стажировки.
- Министерство просвещения обновило Квалификационные требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям.
- Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане.
- Минтруда изменило процедуру назначения адресной социальной помощи: запрашиваются новые сведения.
- Уточнены стандарты казахских пород собак тазы и тобет.
- В Казахстане стало на 2 обязательных теле-, радиоканала больше (в перечне теперь также "ATAMEKEN BUSINESS" и "НТК").
- Минздрав утвердил новые тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.
- УДО не применимо к отбывающим наказание за изнасилование детей: новое постановление Конституционного суда.
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