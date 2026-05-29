Изменились правила размещения госзаказа в творческих кружках для детей

Министр культуры и информации приказом от 25 мая 2026 года внесла изменения в Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

Размещение государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества включает в себя:

отбор поставщиков для размещения государственного заказа;

порядок распределения мест в творческие кружки.

Уточняется, что размещение государственного заказа осуществляется оператором посредством цифровой системы, интегрированной с цифровой системой "Национальная образовательная база данных" (НОБД).

Размещение государственного заказа осуществляется среди поставщиков в объеме средств, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год.

Проект плана финансирования государственного заказа составляется оператором в полном объеме календарного года и размещается на официальном интернет-ресурсе оператора ежегодно не позднее 31 октября года, предшествующего планируемому году.

Утвержденный план финансирования государственного заказа размещается оператором на официальном интернет-ресурсе оператора ежегодно в срок не позднее 5 рабочих дней после его утверждения.

Утвержденный объем финансирования государственного заказа размещается оператором на цифровой системе ежегодно в первый рабочий день финансового года, за вычетом объема средств, предусмотренных на продолжение финансирования государственного заказа предыдущего финансового года.

При выделении дополнительных средств из бюджета оператора на реализацию государственного заказа, утвержденный объем дополнительного финансирования размещается в цифровой системе не позднее 3 рабочих дней после его утверждения.

Комплектование контингента детей осуществляется оператором посредством цифровой системы автоматически на основании поданных электронных заявлений законных представителей ребенка под определенным поставщиком. При комплектовании контингента детей цифровая система распределяет места в творческие кружки для детей и юношества, руководствуясь предусмотренной правилами очередностью.

Размещение государственного заказа, комплектование контингента детей, а также иные сопутствующие функциональные операции поставщика, оператора и законного представителя ребенка, связанные с этими процессами, осуществляются безвозмездно для законного представителя ребенка.

Сбор документов осуществляется цифровой системой посредством интеграции с цифровыми системами государственных органов.

При отсутствии возможности получения цифрового документа посредством интеграции цифровой системы с государственными цифровыми системами прикрепляется копия документа с бумажного носителя;

обеспечение исполнения всех этапов и процедур размещения, контроля качества и целевого освоения государственного заказа осуществляется в электронном и общедоступном форматах.

Для участия в размещении государственного заказа поставщик посредством цифровой системы подает оператору заявление.

При изменении данных по сотрудникам, правоустанавливающим документам на недвижимое имущество, учебной программе, а также других документов и сведений поставщик корректирует и направляет данные оператору для рассмотрения посредством цифровой системы с прикреплением подтверждающих документов.

Подача заявления сопровождается акцептом поставщика к публичной оферте оператора, размещаемой в цифровой системе и регулирующей взаимоотношения сторон, участвующих в размещении государственного заказа.

При освобождении мест в творческих кружках поставщик в течение 3 рабочих дней вносит сведения о них в цифровую систему. Цифровая система в автоматическом режиме учитывает внесенные сведения при последующем распределении объемов государственного финансирования.

Также говорится, что освободившиеся места распределяются цифровой системой среди детей согласно их очередности, путем выдачи законному представителю ребенка электронный ваучер на зачисление в творческий кружок.

Для получения ваучера на зачисление в творческий кружок законный представитель ребенка подает электронное заявление на постановку в очередь.

Ваучер представляет собой уникальный номер, за которым цифровая система регистрирует информацию о ребенке, который его получил, наименование творческого кружка поставщика, куда зачисляется ребенок и объем финансирования, выделяемый на ребенка. Информация о выданном ваучере направляется законному представителю ребенка с помощью электронного уведомления.

Законный представитель ребенка подает заявление лично. При выявлении нарушения данного требования цифровая система аннулирует заявление в очереди и выданный по нему ваучер.

При этом допускается наличие не более одного заявления законного представителя ребенка в очередях на услуги спортивных секций или творческих кружков на одного ребенка в масштабах страны в рамках государственного спортивного, творческого и образовательного заказов.

При смене творческого кружка законный представитель ребенка направляет поставщику заявление об отзыве ранее поданного заявления на постановку в очередь и повторно подает заявление на постановку в очередь.

Очередь на зачисление в творческий кружок ведется цифровой системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида творческого кружка, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных цифровой системой.

Очередь формируется отдельно на каждый творческий кружок поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в цифровой системе.

Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком.

Обмен местами в очереди не допускается.

Распределение мест и выдача ваучеров осуществляется ежедневно в 18:00 в автоматическом режиме цифровой системой.

Ваучеры выдаются в порядке очереди на свободные места в творческих кружках у поставщиков, включенных в список поставщиков. После выдачи ваучера заявление законного представителя ребенка снимается с очереди.

Срок действия ваучера составляет 10 рабочих дней, в течение которых законный представитель ребенка осуществляет сбор необходимых для зачисления в творческий кружок документов и заключения договора с поставщиком.

Ваучер является именным и обмену не подлежит. Срок действия ваучера не продлевается, ваучер с истекшим сроком действия автоматически аннулируется. Законный представитель ребенка при необходимости повторно подает заявление на постановку в очередь.

Прием заявок от поставщиков, распределение мест и выдача ваучеров осуществляется с 1 января по 30 ноября соответствующего финансового года.

С 1 декабря по 31 декабря прием заявок, распределение мест и выдача ваучеров цифровой системой приостанавливается до первого рабочего дня следующего года.

Прием заявок от поставщиков, распределение мест и выдача ваучеров через цифровую систему временно приостанавливается:

при полном распределении объема средств для государственного заказа предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год;

при установлении ограничительных мер со стороны государства, приводящих к вынужденному простою поставщиков, в том числе по причине карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, в результате которых дети не могут посещать творческий кружок.

В зависимости от эпидемиологической ситуации на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) допускается проведение дистанционных занятий в творческих кружках на основании постановления главного государственного санитарного врача региона.

Ежегодно с 1 по 31 августа и с 1 по 28 февраля цифровая система осуществляет электронную процедуру подтверждения очереди законными представителями детей, ранее подавших заявления на постановку в очередь, срок нахождения которых в очереди составляет больше трех месяцев и по которым не были получены ваучеры на зачисление ребенка в творческие кружки.

Законный представитель ребенка в электронном виде подтверждает дальнейшую заинтересованность нахождения в очереди или при отсутствии подтверждения законного представителя ребенка заявление снимается цифровой системой с очереди.

При необходимости законный представитель ребенка осуществляет повторную подачу заявления на постановку в очередь.

Цифровая система в автоматическом режиме актуализирует и размещает на официальном интернет-ресурсе информацию.

Правилами установлено, что оператор осуществляет хранение сведений, накапливаемых в ходе исполнения процедур государственного заказа, на серверах цифровой системы и на носителях информации, физически находящихся внутри периметра единой транспортной среды государственных органов РК.

Компоненты цифровой системы, осуществляющие задачи государственного заказа:

взаимодействуют с пользователями сети Интернет через внешний шлюз цифрового правительства;

получают акт об успешном результате испытаний на кибербезопасность в уполномоченном органе в сфере обеспечения кибербезопасности на соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым объектам не ниже второго уровня;

интегрируются с НОБД для осуществления информационного обмена и сверки информации по обучающимся, получившим государственный образовательный, творческий и спортивный заказы, а также сведения об организациях образования, опекунах и попечителях обучающегося (при наличии);

интегрируются с цифровой системой в области цифровизации "База мобильных граждан Республики Казахстан";

интегрируются с цифровыми системами уполномоченного органа в области здравоохранения для получения в электронном виде справку с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выданная по форме 027/у;

интегрируются с государственной базой данных "Физические лица";

интегрируются с государственной базой данных "Юридические лица";

интегрируются с цифровыми системами Комитета государственных доходов для подтверждения статуса индивидуального предпринимателя;

интегрируются с государственным информационным порталом "Электронная биржа труда";

интегрируются с цифровой системой "Запись актов гражданского состояния" для получения данных свидетельства о рождении ребенка;

интегрируются с цифровой системой "Государственная база "Е-лицензирование";

интегрируются с цифровыми системами уполномоченных органов в области образования для получения сведений о высшем (или послевузовском) и/или техническом и профессиональном образовании;

резервируют накапливаемые данные для возможности быстрого восстановления работоспособности в случае сбоев.

При этом интеграция цифровых объектов "цифрового правительства" осуществляется в соответствии с Правилами интеграции объектов информатизации "электронного правительства".

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Следует отметить, что поправки в Правила внесены в целях приведения документа в соответствие с Цифровым кодексом.