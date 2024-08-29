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Законодательство РК

В Казахстане воссоздана Гидрогеологическая служба

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 08:56 Фото: akorda.kz
По поручению президента Казахстана при Министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба, сообщает Zakon.kz.

По информации официального Telegram-канала правительства РК, на данный момент сформирован Департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы. Разработаны организационная структура и уставные документы, которые будут представлены на рассмотрение правительства РК.

"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба".Президент Касым-Жомарт Токаев

Согласно предложению Министерства водных ресурсов и ирригации, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что по прогнозам запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 куб. км, из которых 15 уже готовы к использованию. На данный момент только 7-10% этих ресурсов задействованы в экономике страны.

В планах правительства – активное использование подземных вод для обеспечения питьевой водой, орошения сельхозугодий и поддержки пастбищного животноводства, при этом будет обеспечен строгий контроль за недопущением истощения и загрязнения запасов.

Ранее Токаев озвучил позицию Казахстана в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения.

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