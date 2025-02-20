США восстановили базу времен Второй мировой войны

Серия спутниковых снимков, сделанных аппаратами компании Planet Labs в период с 3 декабря 2023 года по 29 января 2025 года, наглядно демонстрирует восстановление американцами около 20 тысяч кв.м инфраструктуры времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Работы идут на острове Тиниан в западной части Тихого океана. Изначально этот аэродром создали для размещения бомбардировщиков B-29, которые совершали налеты на императорскую Японию, включая доставку атомных бомб, сброшенных на города Хиросима и Нагасаки.

Фото: Planet Labs

На сегодняшний день американские военные отремонтировали аэродром и прочую инфраструктуру , чтобы создать критически важный узел логистики для вероятного столкновения с Китаем в Тихом океане.

А параллельно с этим экономика тоже не дает скучать: США снова размахивают тарифной дубиной, Китай ищет выход из кризиса, а фондовые рынки вопреки этому растут.