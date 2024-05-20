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Законодательство РК

Разработан законопроект о ратификации соглашения с Россией о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане

ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:01 Фото: Zakon.kz
Минэнерго разработало проект закона о ратификации Соглашения между правительством РК и правительством РФ о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Соглашение заключено 17 апреля 2024 года. Документ определяет условия сотрудничества сторон по реализации проектов строительства угольных тепловых электроцентралей в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске на территории Казахстана.

Проект включает выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию новых тепловых электроцентралей со всеми требуемыми проектами системами, зданиями и сооружениями в требуемом и согласованном для каждого из проектов объеме, а также по организации льготного (субсидированного) финансирования или рассмотрению запроса на предоставление казахстанской стороне российского государственного экспортного кредита.

Координацию деятельности по выполнению соглашения и контроль за его выполнением осуществляют министерства энергетики обоих государств.

Уполномоченными организациями сторон, ответственными за реализацию проектов, являются:

  • от казахстанской стороны – акционерное общество "Самрук-Энерго", которое осуществляет функции заказчика;
  • от российской стороны – ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт", входящее в группу компаний "Интер РАО", которое осуществляет функции генерального подрядчика и вправе привлекать соответствующие организации в качестве своих субподрядчиков для осуществления сотрудничества в рамках соглашения.

Российская сторона обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

  • разработка основных технических решений по ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей", ТЭЦ-2 "Усть-Каменогорск" (объекты генерации), в том числе предусматривающих технические решения, для возможного последующего перевода тепловых электроцентралей с твердого топлива на природный газ, для выбора и утверждения казахстанской стороной параметров проектов;
  • подготовка технических заданий и технико-коммерческих предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по проектам на основании согласованных заказчиком основных технических решений.

После подписания контрактов и в соответствии с их условиями:

  • разработка проектной документации по проектам для целей определения объемов поставок, работ и услуг, а также графиков реализации проектов. Разработка проектной документации по проектам осуществляется в соответствии с условиями контрактов за счет собственных средств заказчика. Подрядчик в качестве своего субподрядчика для разработки проектной документации привлекает проектную организацию, обладающую требуемыми лицензиями в соответствии с законодательством РК;
  • уточнение бюджета и графиков реализации проектов в согласованных объемах поставок, работ, услуг по контрактам по итогам разработки и прохождения экспертиз проектной документации;
  • проведение закупок основного и вспомогательного оборудования, в том числе с учетом требований механизма государственной поддержки экспорта в соответствии с законодательством РФ, выбор субподрядчиков, привлекаемых подрядчиком к осуществлению поставок, выполнению работ и оказанию услуг в согласованных контрактами объемах;
  • разработка рабочей документации по проектам и авторский надзор проектировщика за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан, действующими на дату подписания настоящего соглашения;
  • поставка из России и третьих стран оборудования и материалов в объеме и по номенклатуре в соответствии с условиями контрактов (в объем поставки включаются запасные части в соответствии со стандартами организаций-изготовителей на период монтажных и пусконаладочных работ и на период гарантийной эксплуатации оборудования в соответствии с согласованными в контрактах условиями);
  • выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и испытаний, выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных контрактами;
  • командирование персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков в РК в рамках контрактов для осуществления авторского надзора и строительного контроля, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, а также командирование российских экспертов по необходимости в период гарантийной эксплуатации оборудования;
  • планирование, контроль и ведение отчетности по выполнению графиков реализации проектов;
  • подготовка эксплуатационного персонала заказчика для безопасной эксплуатации оборудования на каждом из объектов генерации.   

В Минэнерго отметили, что документ направлен на сохранение энергетической безопасности, надежного электроснабжения экономики и населения страны.  

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

Ранее была названа примерная стоимость трех ТЭЦ, которые в Казахстане построит Россия – ориентировочно по 270 млрд тенге каждая ТЭЦ.

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