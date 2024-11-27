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Условия строительства россиянами трех новых ТЭЦ в Казахстане обсудят в Парламенте

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:40 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября приняли в работу проект закона, которым регулируются вопросы строительства россиянами угольных теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан".

Как отметил депутат Едил Жанбыршин, Соглашение определяет условия выполнения работ по проектированию, изготовлению, поставке оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей, а также механизма льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспертного кредита.

В этот же день депутаты приняли в работу проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовская Аравия о реализации проекта ветровой электростанции".

"Целью Соглашения является реализация мер по противодействию глобальному потеплению с использованием ВИЭ, зеленых технологий и инноваций на территории Казахстана, осуществление сотрудничества между двумя странами. В рамках рассматриваемого соглашения предусматривается строительство ветряной электростанции в Жетысуской области мощностью 1 ГВт", – сказал мажилисмен.

18 июля министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что три новых ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – заработают в 2028 году.

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