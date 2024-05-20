Как тушить природный пожар: разработан алгоритм взаимодействия организаций
Фото: МЧС РК
МЧС РК разработало Алгоритм управления и взаимодействия уполномоченных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию (природный пожар), сообщает Zakon.kz.
Алгоритм включает взаимодействие таких организаций, как Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР), МЧС, местные исполнительные органы.
Также могут быть задействованы:
- МЦРИАП – обеспечение бесперебойной оперативной работы геоинформационного портала и ежедневного предоставления термальных точек посредством геоинформационного портала.
- МВД – участие в проведении совместных учений, подготовки сил и средств к действиям по охране общественного порядка при ликвидации лесных пожаров.
- Минобороны – участие в проведении совместных командно-штабных учений, подготовке сил и средств к действиям по ликвидации лесных пожаров.
- Минздрав – участие в проведении совместных командно-штабных учений, формирование медицинских групп, запаса лекарственных средств.
Алгоритм предусматривает действия каждой организации:
- при обнаружении пожара;
- при наступлении высокого класса пожарной опасности;
- при развитии пожара до крупных размеров;
- при угрозе населенным пунктам, военным объектам (воинским частям) вне населенных пунктов;
- при объявлении режима ЧС;
- при угрозе перехода пожара на территорию сопредельного государства (в этом случае также могут быть задействованы МИД и КНБ).
Документ также определяет систему расчета необходимого количества сил и средств для локализации и ликвидации лесного пожара и схему оповещения.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 мая.
Ранее в МЧС заявили, что лето будет жарким и высоки риски природных пожаров.
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