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Как тушить природный пожар: разработан алгоритм взаимодействия организаций

Тушение природных пожаров: разработан алгоритм взаимодействия организаций, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 17:15 Фото: МЧС РК
МЧС РК разработало Алгоритм управления и взаимодействия уполномоченных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию (природный пожар), сообщает Zakon.kz.

Алгоритм включает взаимодействие таких организаций, как Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР), МЧС, местные исполнительные органы.

Также могут быть задействованы:

  • МЦРИАП – обеспечение бесперебойной оперативной работы геоинформационного портала и ежедневного предоставления термальных точек посредством геоинформационного портала.
  • МВД – участие в проведении совместных учений, подготовки сил и средств к действиям по охране общественного порядка при ликвидации лесных пожаров.
  • Минобороны – участие в проведении совместных командно-штабных учений, подготовке сил и средств к действиям по ликвидации лесных пожаров.
  • Минздрав – участие в проведении совместных командно-штабных учений, формирование медицинских групп, запаса лекарственных средств.  

Алгоритм предусматривает действия каждой организации:

  • при обнаружении пожара;
  • при наступлении высокого класса пожарной опасности;
  • при развитии пожара до крупных размеров;
  • при угрозе населенным пунктам, военным объектам (воинским частям) вне населенных пунктов;
  • при объявлении режима ЧС;
  • при угрозе перехода пожара на территорию сопредельного государства (в этом случае также могут быть задействованы МИД и КНБ).  

Документ также определяет систему расчета необходимого количества сил и средств для локализации и ликвидации лесного пожара и схему оповещения.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 мая.

Ранее в МЧС заявили, что лето будет жарким и высоки риски природных пожаров.

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