Как тушить природный пожар: разработан алгоритм взаимодействия организаций

МЧС РК разработало Алгоритм управления и взаимодействия уполномоченных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию (природный пожар), сообщает Zakon.kz.

Алгоритм включает взаимодействие таких организаций, как Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР), МЧС, местные исполнительные органы.

Также могут быть задействованы:

МЦРИАП – обеспечение бесперебойной оперативной работы геоинформационного портала и ежедневного предоставления термальных точек посредством геоинформационного портала.

– обеспечение бесперебойной оперативной работы геоинформационного портала и ежедневного предоставления термальных точек посредством геоинформационного портала. МВД – участие в проведении совместных учений, подготовки сил и средств к действиям по охране общественного порядка при ликвидации лесных пожаров.

– участие в проведении совместных учений, подготовки сил и средств к действиям по охране общественного порядка при ликвидации лесных пожаров. Минобороны – участие в проведении совместных командно-штабных учений, подготовке сил и средств к действиям по ликвидации лесных пожаров.

– участие в проведении совместных командно-штабных учений, подготовке сил и средств к действиям по ликвидации лесных пожаров. Минздрав – участие в проведении совместных командно-штабных учений, формирование медицинских групп, запаса лекарственных средств.

Алгоритм предусматривает действия каждой организации:

при обнаружении пожара;

при наступлении высокого класса пожарной опасности;

при развитии пожара до крупных размеров;

при угрозе населенным пунктам, военным объектам (воинским частям) вне населенных пунктов;

при объявлении режима ЧС;

при угрозе перехода пожара на территорию сопредельного государства (в этом случае также могут быть задействованы МИД и КНБ).

Документ также определяет систему расчета необходимого количества сил и средств для локализации и ликвидации лесного пожара и схему оповещения.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 мая.

Ранее в МЧС заявили, что лето будет жарким и высоки риски природных пожаров.