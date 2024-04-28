Природный пожар потушили в "Семей орманы"

Пресс-служба МЧС РК заявила о том, что природный пожар в Дмитревском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" потушен, сообщает Zakon.kz.

По предварительной оценке пожар охватил 0,8 га.



"В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС Абайской области и природного резервата. МЧС просит жителей и гостей области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесном массиве", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что леса снова загорелись в "Семей орманы". По предварительной информации, 26 апреля 2024 года в 13:21 поступила информация, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" горят сосны. Позже причину пожара назвали в акимате Абайской области и информационной службе резервата.

Отметим, что 8 июня 2023 года в "Семей орманы" тоже разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.