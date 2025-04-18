Создан Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов
"Cоздать Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе", – говорится в документе.
Также утверждено положение о Координационном совете по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе и состав Координационного совета.
Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов является консультативно-совещательным органом.
Целью деятельности Координационного совета является обеспечение эффективного взаимодействия уполномоченного органа с организациями медиаторов и иными заинтересованными сторонами для развития и совершенствования института медиации в Казахстане.
Задачами Координационного совета являются:
- выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере медиации;
- содействие формированию и реализации государственной политики в области медиации;
- анализ проблемных вопросов, возникающих в практике медиации, и разработка рекомендаций по их решению;
- развитие саморегулирования в сфере медиации и укрепление института профессиональной ответственности медиаторов;
- обеспечение открытого диалога между организациями медиаторов и уполномоченным органом;
- одобрение учебных программ обучения и повышение квалификации медиаторов.
- разработка и утверждение типового устава организаций медиаторов.
Координационный совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает вопросы профессиональной подготовки и повышения квалификации медиаторов;
- разрабатывает предложения и вырабатывает рекомендации по созданию благоприятных условий для развития института медиации и его дальнейшего совершенствования;
- рассматривает предложения по развитию системы саморегулирования организаций медиаторов;
- организует обмен опытом и информацией между организациями медиаторов;
- рассматривает и вырабатывает предложения по разрешению проблемных вопросов, возникающих в практике медиации;
- организовывает и проводит диалоговые площадки с участием организаций медиаторов, в том числе с международным участием;
- проведение одобрения учебных программ представленных организациями медиаторов.
В состав Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Координационного совета.
В состав включаются представители уполномоченного органа, организаций профессиональных медиаторов, включенных в реестр организаций медиаторов при уполномоченном органе.
Состав представителей организаций медиаторов актуализируется не реже одного раза в год.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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