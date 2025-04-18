#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
523.2
594.3
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
523.2
594.3
6.38
Право

Создан Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:00 Фото: freepik
Министр культуры и информации подписала приказ от 15 апреля 2025 года "О создании Координационного совета по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе", сообщает Zakon.kz.

"Cоздать Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе", – говорится в документе.

Также утверждено положение о Координационном совете по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе и состав Координационного совета.

Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов является консультативно-совещательным органом.

Целью деятельности Координационного совета является обеспечение эффективного взаимодействия уполномоченного органа с организациями медиаторов и иными заинтересованными сторонами для развития и совершенствования института медиации в Казахстане.

Задачами Координационного совета являются:

  • выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере медиации;
  • содействие формированию и реализации государственной политики в области медиации;
  • анализ проблемных вопросов, возникающих в практике медиации, и разработка рекомендаций по их решению;
  • развитие саморегулирования в сфере медиации и укрепление института профессиональной ответственности медиаторов;
  • обеспечение открытого диалога между организациями медиаторов и уполномоченным органом;
  • одобрение учебных программ обучения и повышение квалификации медиаторов.
  • разработка и утверждение типового устава организаций медиаторов.

Координационный совет осуществляет следующие функции:

  • обсуждает вопросы профессиональной подготовки и повышения квалификации медиаторов;
  • разрабатывает предложения и вырабатывает рекомендации по созданию благоприятных условий для развития института медиации и его дальнейшего совершенствования;
  • рассматривает предложения по развитию системы саморегулирования организаций медиаторов;
  • организует обмен опытом и информацией между организациями медиаторов;
  • рассматривает и вырабатывает предложения по разрешению проблемных вопросов, возникающих в практике медиации;
  • организовывает и проводит диалоговые площадки с участием организаций медиаторов, в том числе с международным участием;
  • проведение одобрения учебных программ представленных организациями медиаторов.

 В состав Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Координационного совета.

В состав включаются представители уполномоченного органа, организаций профессиональных медиаторов, включенных в реестр организаций медиаторов при уполномоченном органе.

Состав представителей организаций медиаторов актуализируется не реже одного раза в год.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили Типовое положение о молодежных ресурсных центрах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
16:48, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Подача воды по каналам: утверждены права и обязанности потребителей и поставщиков
Право
14:40, Сегодня
Подача воды по каналам: утверждены права и обязанности потребителей и поставщиков
В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов
Право
13:05, Сегодня
В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: