Создан Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов

Министр культуры и информации подписала приказ от 15 апреля 2025 года "О создании Координационного совета по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе", сообщает Zakon.kz.

"Cоздать Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе", – говорится в документе.

Также утверждено положение о Координационном совете по взаимодействию с организациями медиаторов при уполномоченном органе и состав Координационного совета.

Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов является консультативно-совещательным органом.

Целью деятельности Координационного совета является обеспечение эффективного взаимодействия уполномоченного органа с организациями медиаторов и иными заинтересованными сторонами для развития и совершенствования института медиации в Казахстане.

Задачами Координационного совета являются:

выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере медиации;

содействие формированию и реализации государственной политики в области медиации;

анализ проблемных вопросов, возникающих в практике медиации, и разработка рекомендаций по их решению;

развитие саморегулирования в сфере медиации и укрепление института профессиональной ответственности медиаторов;

обеспечение открытого диалога между организациями медиаторов и уполномоченным органом;

одобрение учебных программ обучения и повышение квалификации медиаторов.

разработка и утверждение типового устава организаций медиаторов.

Координационный совет осуществляет следующие функции:

обсуждает вопросы профессиональной подготовки и повышения квалификации медиаторов;

разрабатывает предложения и вырабатывает рекомендации по созданию благоприятных условий для развития института медиации и его дальнейшего совершенствования;

рассматривает предложения по развитию системы саморегулирования организаций медиаторов;

организует обмен опытом и информацией между организациями медиаторов;

рассматривает и вырабатывает предложения по разрешению проблемных вопросов, возникающих в практике медиации;

организовывает и проводит диалоговые площадки с участием организаций медиаторов, в том числе с международным участием;

проведение одобрения учебных программ представленных организациями медиаторов.

В состав Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Координационного совета.

В состав включаются представители уполномоченного органа, организаций профессиональных медиаторов, включенных в реестр организаций медиаторов при уполномоченном органе.

Состав представителей организаций медиаторов актуализируется не реже одного раза в год.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

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