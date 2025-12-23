В Казахстане реорганизовали Национальный центр детской реабилитации

Принято постановление правительства от 18 декабря 2025 года "О некоторых вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества "Национальный центр детской реабилитации", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации" путем присоединения к нему акционерного общества "Детский реабилитационный центр "Балбулак", – говорится в документе.

Соответственно, детский реабилитационный центр "Балбулак"" исключен из перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами.

Постановление вводится в действие со 2 января 2026 года.

Национальный центр детской реабилитации находится в Астане и оказывает широкий комплекс услуг по медицинской реабилитации детей. Ежегодно он может принять до 4200 детей на 14 реабилитационных курсов, продолжительность каждого курса составляет 25 дней. В среднем каждый ребенок получает около 16 видов услуг, а количество процедур для каждого ребенка составляет от 114 до 138.

Детский реабилитационный центр "Балбулак" расположен в Алматы. Он принимает детей с различными патологиями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, включая церебральный паралич, аутизм, задержки психического и речевого развития.