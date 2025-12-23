#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Право

В Казахстане реорганизовали Национальный центр детской реабилитации

Национальный центр детской реабилитации, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:53 Фото: Национальный центр детской реабилитации
Принято постановление правительства от 18 декабря 2025 года "О некоторых вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества "Национальный центр детской реабилитации", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации" путем присоединения к нему акционерного общества "Детский реабилитационный центр "Балбулак", – говорится в документе.

Соответственно, детский реабилитационный центр "Балбулак"" исключен из перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами.

Постановление вводится в действие со 2 января 2026 года.

Национальный центр детской реабилитации находится в Астане и оказывает широкий комплекс услуг по медицинской реабилитации детей. Ежегодно он может принять до 4200 детей на 14 реабилитационных курсов, продолжительность каждого курса составляет 25 дней. В среднем каждый ребенок получает около 16 видов услуг, а количество процедур для каждого ребенка составляет от 114 до 138.

Детский реабилитационный центр "Балбулак" расположен в Алматы. Он принимает детей с различными патологиями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, включая церебральный паралич, аутизм, задержки психического и речевого развития.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Реорганизован Национальный центр тестирования Казахстана
13:02, 20 мая 2024
Реорганизован Национальный центр тестирования Казахстана
В Казахстане объединили два национальных научных онкоцентра
11:23, 02 апреля 2025
В Казахстане объединили два национальных научных онкоцентра
Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане
12:44, 20 мая 2024
Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: