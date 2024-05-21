Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Получить путевку на вылов рыбы можно только электронным способом

Получить путевку на вылов рыбы можно только электронным способом, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 14:24 Фото: pixabay
Приказом МЭПР от 14 мая 2024 года внесены изменения в Правила осуществления любительского (спортивного) рыболовства, научно-исследовательского и другого лова на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что выдача путевки на лов рыбы осуществляется посредством сервисных программных продуктов, обеспечивающих электронную покупку и формирование путевки.

Путевка выдается посредством сервиса в форме электронного документа.

Ранее в правилах указывалось, путевка выдается по устному заявлению рыболова. И выдача путевки осуществлялась через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2024 года.

Ранее мы рассказали, какая ответственность грозит за незаконный вылов рыбы и другие нарушения.

Читайте также

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
Президентские стипендии распределены между вузами в сфере культуры и искусства
Лариса Черненко
МЭПР РК Казахстан 2024 год Рыболовство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
гибель президента Ирана, глава МИД КНР
Гибель президента Ирана, глава МИД КНР прибыл в Казахстан – главное за день
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: