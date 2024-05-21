Получить путевку на вылов рыбы можно только электронным способом

Приказом МЭПР от 14 мая 2024 года внесены изменения в Правила осуществления любительского (спортивного) рыболовства, научно-исследовательского и другого лова на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что выдача путевки на лов рыбы осуществляется посредством сервисных программных продуктов, обеспечивающих электронную покупку и формирование путевки.

Путевка выдается посредством сервиса в форме электронного документа.

Ранее в правилах указывалось, путевка выдается по устному заявлению рыболова. И выдача путевки осуществлялась через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2024 года.

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