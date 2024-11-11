В Казахстане отменят плату за въезд в нацпарки с мотоциклов и мопедов

МЭПР подготовил изменения в тарифы за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящимися в его ведении, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается исключить сбор с мотоциклов, мопедов, квадроциклов за въезд в государственные природные национальные парки и заповедники.

Как поясняется, это делается в рамках приведения тарифов за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящимися в его ведении, в соответствие со статьей 38 Закона "Об особо охраняемых природных территориях".

Указанная статья не предусматривает сбор средств с мотоциклов, мопедов и квадроциклов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые тарифы на посещение нацпарков.