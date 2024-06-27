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Законодательство РК

Мониторинг использования сельхозземель фермерами: внесены изменения

Поле, пастбище, сено, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:40 Фото: primeminister.kz
Приказом МСХ от 21 июня 2024 года внесены изменения в Правила организации и проведения мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что к случаям неиспользования земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства по назначению, относятся:

на пастбищах – отсутствие сельскохозяйственных животных для выпаса либо их наличие в количестве менее 50% от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, или отсутствие сенокошения в целях заготовки кормов.

Ранее предусматривалось наличие в количестве менее 20% от предельно допустимой нормы нагрузки.

Вместе с тем уточняется, что уполномоченный орган по земельным отношениям района, города областного значения по результатам мониторинга земель ежегодно до 10 сентября соответствующего календарного года формирует информацию о неиспользуемых земельных участках сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства и через систему электронного документооборота направляет в территориальное подразделение.

Ранее срок формирования результата мониторинга был установлен до 30 августа и оговаривался срок пять дней для формирования информации через систему электронного документооборота.

По итогам мониторинга использования земель уполномоченный орган по земельным отношениям ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует перечень неиспользуемых по назначению либо используемых с нарушением законодательства РК земельных участков, предназначенных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, и через систему электронного документооборота направляет в территориальное подразделение для принятия соответствующих мер.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2024 года.

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Ранее сообщалось, что в правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения внесены изменения.

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