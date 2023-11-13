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Резерват для тюленей создадут в Мангистау

Резерват для тюленей создадут в Мангистау Фото: pixabay
Для сохранения каспийских тюленей на территории Казахстана в Мангистауской области ведут работу по организации резервата, сообщает Zakon.kz.

В апреле текущего года власти утвердили естественно-научное обоснование создания государственного природного резервата в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя. После документы передали дальше и сейчас идет этап технико-экономического обоснования проекта, передает Лада.

"Результаты будут известны в конце текущего года. Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица в июне 2024 года". Ерлан Нысанбаев, министр экологии и природных ресурсов Казахстана

Создание природного резервата инициировали после многочисленных случаев гибели каспийского тюленя. Только за последний месяц на побережье Каспийского моря жители Мангистауской области нашли более 80 туш погибших морских животных.

В 2020 году каспийский тюлень занесен в Красную книгу, но с 2008 года этот вид значится в Красном списке Международного союза охраны природы в категории исчезающих.

Эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований, под эгидой которого работает Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Асель Тасмагамбетова рассказала, что причин массовой гибели каспийских тюленей множество, в том числе влияет и деятельность нефтяных компаний.

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