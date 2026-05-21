Право

Регулируемые услуги субъектов естественных монополий: утвержден перечень

Фото: freepik
Совместным приказом зампремьер-министра – министра национальной экономики, министра промышленности и строительства, министра транспорта и министра энергетики утвержден перечень услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий, включены:

В сфере водоснабжения и водоотведения:

  • Услуги по обеззараживанию, промывке и гидравлическому испытанию сетей водоснабжения посредством сетей субъекта;
  • Дополнительная очистка сточных вод потребителей от загрязнений, превышающих допустимые концентрации вредных веществ;
  • Отключение водоснабжения или водоотведения по заявкам потребителей;
  • Повторное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по основаниям предусмотренным договором;
  • Опломбировка приборов учета;
  • Услуги по резервированию мощностей;
  • Услуги по подключению летнего водопровода;
  • Услуги по врезке трубопровода в существующие сети водопровода;
  • Услуги по опломбированию пожарных гидрантов, подключенных к сетям субъекта.

В сфере передачи электрической энергии:

  • Отключение электроснабжения по заявкам потребителей;
  • Повторное подключение потребителей к электрическим сетям по основаниям, предусмотренным договором;
  • Операции по отключению, включению и переключению электрических установок по заявлениям потребителей;
  • Опломбировка приборов учета;
  • Услуги по резервированию мощностей.

В сфере производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии:

  • Отключение от тепловых сетей по заявлениям потребителей либо в случаях, предусмотренных договором;
  • Повторное подключение потребителей к тепловым сетям после отключения либо ограничения по заявлениям и на договорной основе;
  • Услуги по резервированию мощностей;
  • Услуги по опрессовке-промывке систем отопления;
  • Услуги по магистральным тепловым сетям;
  • Услуги по гидроопрессовке внутренней системы отопления;
  • Услуги по реализации химически очищенной воды;
  • Услуги по подпитке тепловых сетей;
  • Услуги по врезке в тепловую сеть;
  • Опломбировка приборов учета.

В сфере хранения, транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам или газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики:

  • Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов и сооружений на них, подключенных к газораспределительной системе газораспределительной организации, принадлежащих сторонним юридическим или физическим лицам;
  • услуги аварийно-диспетчерского обслуживания распределительных газопроводов и сооружений на них, подключенных к газораспределительной системе газораспределительной организации, принадлежащих сторонним юридическим или физическим лицам;
  • подключение новых потребителей к действующей газораспределительной системе (технологическое присоединение);
  • первичный и повторный пуск газа в газораспределительные и газопотребляющие системы;
  • опломбировка приборов учета газа;
  • отключение и повторное подключение потребителей газа;
  • подключение к действующей газораспределительной системе вновь построенных распределительных газопроводов, принадлежащих сторонним юридическим и/или физическим лицам, с проведением испытаний;
  • проведение первичной и повторной проверки готовности объектов к подключению и на соответствие выданным техническим условиям;
  • Услуги по резервированию мощностей.

В сфере магистральных железнодорожных сетей, за исключением регулируемых услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов в контейнерах, перевозке порожних контейнеров и транзитных перевозках грузов через территорию РК:

  • Простой вагонов, задержка контейнеров на магистральных, станционных путях.

Совместный приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
