Регулируемые услуги субъектов естественных монополий: утвержден перечень
Так, в перечень услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий, включены:
В сфере водоснабжения и водоотведения:
- Услуги по обеззараживанию, промывке и гидравлическому испытанию сетей водоснабжения посредством сетей субъекта;
- Дополнительная очистка сточных вод потребителей от загрязнений, превышающих допустимые концентрации вредных веществ;
- Отключение водоснабжения или водоотведения по заявкам потребителей;
- Повторное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по основаниям предусмотренным договором;
- Опломбировка приборов учета;
- Услуги по резервированию мощностей;
- Услуги по подключению летнего водопровода;
- Услуги по врезке трубопровода в существующие сети водопровода;
- Услуги по опломбированию пожарных гидрантов, подключенных к сетям субъекта.
В сфере передачи электрической энергии:
- Отключение электроснабжения по заявкам потребителей;
- Повторное подключение потребителей к электрическим сетям по основаниям, предусмотренным договором;
- Операции по отключению, включению и переключению электрических установок по заявлениям потребителей;
- Опломбировка приборов учета;
- Услуги по резервированию мощностей.
В сфере производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии:
- Отключение от тепловых сетей по заявлениям потребителей либо в случаях, предусмотренных договором;
- Повторное подключение потребителей к тепловым сетям после отключения либо ограничения по заявлениям и на договорной основе;
- Услуги по резервированию мощностей;
- Услуги по опрессовке-промывке систем отопления;
- Услуги по магистральным тепловым сетям;
- Услуги по гидроопрессовке внутренней системы отопления;
- Услуги по реализации химически очищенной воды;
- Услуги по подпитке тепловых сетей;
- Услуги по врезке в тепловую сеть;
- Опломбировка приборов учета.
В сфере хранения, транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам или газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики:
- Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов и сооружений на них, подключенных к газораспределительной системе газораспределительной организации, принадлежащих сторонним юридическим или физическим лицам;
- услуги аварийно-диспетчерского обслуживания распределительных газопроводов и сооружений на них, подключенных к газораспределительной системе газораспределительной организации, принадлежащих сторонним юридическим или физическим лицам;
- подключение новых потребителей к действующей газораспределительной системе (технологическое присоединение);
- первичный и повторный пуск газа в газораспределительные и газопотребляющие системы;
- опломбировка приборов учета газа;
- отключение и повторное подключение потребителей газа;
- подключение к действующей газораспределительной системе вновь построенных распределительных газопроводов, принадлежащих сторонним юридическим и/или физическим лицам, с проведением испытаний;
- проведение первичной и повторной проверки готовности объектов к подключению и на соответствие выданным техническим условиям;
- Услуги по резервированию мощностей.
В сфере магистральных железнодорожных сетей, за исключением регулируемых услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов в контейнерах, перевозке порожних контейнеров и транзитных перевозках грузов через территорию РК:
- Простой вагонов, задержка контейнеров на магистральных, станционных путях.
Совместный приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.