Регулируемые услуги субъектов естественных монополий: утвержден перечень

Совместным приказом зампремьер-министра – министра национальной экономики, министра промышленности и строительства, министра транспорта и министра энергетики утвержден перечень услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий, включены:

В сфере водоснабжения и водоотведения:

Услуги по обеззараживанию, промывке и гидравлическому испытанию сетей водоснабжения посредством сетей субъекта;

Дополнительная очистка сточных вод потребителей от загрязнений, превышающих допустимые концентрации вредных веществ;

Отключение водоснабжения или водоотведения по заявкам потребителей;

Повторное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по основаниям предусмотренным договором;

Опломбировка приборов учета;

Услуги по резервированию мощностей;

Услуги по подключению летнего водопровода;

Услуги по врезке трубопровода в существующие сети водопровода;

Услуги по опломбированию пожарных гидрантов, подключенных к сетям субъекта.

В сфере передачи электрической энергии:

Отключение электроснабжения по заявкам потребителей;

Повторное подключение потребителей к электрическим сетям по основаниям, предусмотренным договором;

Операции по отключению, включению и переключению электрических установок по заявлениям потребителей;

Опломбировка приборов учета;

Услуги по резервированию мощностей.

В сфере производства, передачи, распределения и реализации тепловой энергии:

Отключение от тепловых сетей по заявлениям потребителей либо в случаях, предусмотренных договором;

Повторное подключение потребителей к тепловым сетям после отключения либо ограничения по заявлениям и на договорной основе;

Услуги по резервированию мощностей;

Услуги по опрессовке-промывке систем отопления;

Услуги по магистральным тепловым сетям;

Услуги по гидроопрессовке внутренней системы отопления;

Услуги по реализации химически очищенной воды;

Услуги по подпитке тепловых сетей;

Услуги по врезке в тепловую сеть;

Опломбировка приборов учета.

В сфере хранения, транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам или газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики:

Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов и сооружений на них, подключенных к газораспределительной системе газораспределительной организации, принадлежащих сторонним юридическим или физическим лицам;

услуги аварийно-диспетчерского обслуживания распределительных газопроводов и сооружений на них, подключенных к газораспределительной системе газораспределительной организации, принадлежащих сторонним юридическим или физическим лицам;

подключение новых потребителей к действующей газораспределительной системе (технологическое присоединение);

первичный и повторный пуск газа в газораспределительные и газопотребляющие системы;

опломбировка приборов учета газа;

отключение и повторное подключение потребителей газа;

подключение к действующей газораспределительной системе вновь построенных распределительных газопроводов, принадлежащих сторонним юридическим и/или физическим лицам, с проведением испытаний;

проведение первичной и повторной проверки готовности объектов к подключению и на соответствие выданным техническим условиям;

Услуги по резервированию мощностей.

В сфере магистральных железнодорожных сетей, за исключением регулируемых услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов в контейнерах, перевозке порожних контейнеров и транзитных перевозках грузов через территорию РК:

Простой вагонов, задержка контейнеров на магистральных, станционных путях.

Совместный приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.