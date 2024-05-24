Принципы "умного регулирования" будут применять при разработке НПА

Министерство юстиции разработало проект дополнений в Правила разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке сказано, что проект разработан в целях внедрения принципов "умного регулирования" и гибкого взаимодействия.

Целью проекта является апробирование на добровольной основе подходов "умного регулирования" и Agile согласования в соответствии с Концепцией правовой политики.

Минюст предлагает дополнить Правила разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов новой главой, в которой детализированы указанные принципы.

В целях достижения основных направлений развития национального права в сфере ведомственного регулирования планируют применять следующие принципы правовой политики:

разумное регулирование;

прозрачное регулирование;

доказательное регулирование;

результативное регулирование;

защита прав, свобод и законных интересов человека.

Под разумным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимается:

регулирование общественной деятельности должно стать крайней мерой при разрешении вопросов, возникающих в общественной жизни, поскольку количество регуляторных мер, превышающих разумный предел, создает регуляторное бремя для ее адресатов;

при решении задач, стоящих перед разработчиком, важно в первую очередь искать альтернативные способы, не связанные с регуляторным вмешательством;

при необходимости введения регуляторных мер они должны быть изучены на предмет приемлемости для достижения предполагаемых целей и наименьшей степени ограничения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

предлагаемые меры должны демонстрировать преимущественный уровень положительного влияния, а также учитывать побочные негативные последствия.

Под прозрачным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимается:

регулятор обеспечивает формирование множественных точек доступа стейкхолдеров, в том числе посредством развития и применения новых инструментов, обеспечивающих учет интересов всех сторон, кого потенциально затронет вводимое регулирование;

при принятии решения выбирается наиболее оптимальный баланс интересов всех сторон с соблюдением принципов отраслевой политики постоянного характера, что способствует принятию наиболее оптимального решения, снижает степень влияния произвольных решений в процессе осуществления правового регулирования.

Под доказательным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимают:

доказательный подход должен стать одним из основных векторов развития ведомственного регулирования;

в целях повышения качества ведомственного регулирования регуляторные решения должны быть основаны на надежных и объективных данных, в том числе научных и экспертных исследованиях, результатах изучения общественного мнения, статистических и иных данных;

сведения, демонстрирующие преимущество того или иного способа регулирования, должны быть доступными для проверки;

ввиду этого неотъемлемым элементом правовой политики является формирование широкой доказательной базы посредством сбора, хранения, обработки, анализа количественных данных и управления ими.

Под результативным регулированием в сфере ведомственного регулирования понимают:

требует переосмысления отношение к ретроспективной оценке мер правового регулирования, которая не должна носить эпизодический характер;

необходимо систематически осуществлять всесторонний мониторинг эффектов, вызванных введенным регулированием, на предмет действенности и соответствия заявленным целям;

в случае недостижения предполагаемого результата важно принимать меры, направленные на совершенствование первичных регуляторных подходов.

Основным принципом первоочередной и эффективной защиты во всех сферах общественной и государственной жизни является реализация конституционного положения о том, что права и свободы человека определяют содержание нормативных правовых актов.

Важным аспектом недопущения различного рода нарушений служит соблюдение основных прав, свобод и обязанностей, закрепленных разделом II "Человек и гражданин" Конституции, а также настоящих Правил при разработке, согласовании и принятии ведомственных актов.

Для выстраивания и упорядочивания функций, ориентированных на потребности населения, создания и справедливого распределения общественных благ проводится постоянное развитие ведомственного регулирования посредством проведения реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов.

Государственные органы – разработчики, заинтересованные в ускоренном рассмотрении проектов и эффективном межведомственном взаимодействии, прикладывают к проекту нормативного правового акта чек-лист соблюдения принципов "умного регулирования"и описание модели бизнес-процесса вводимого регулирования для облегчения понимания положений разрабатываемых проектов и выстраивания релевантного текста регулирования.

По проектам, содержащим чек-лист и схемы регулирования в виде смоделированных бизнес-процессов, допускается проведение предметных согласительных процедур между государственным органом – разработчиком и министерством юстиции, а также использование иных Agile-инструментов, включая гибкие и итеративные подходы для выработки единого решения.

При согласовании проектов применение Agile обеспечивает гибкость и адаптивность процесса доработки проекта. Доработанная версия согласовывается в ускоренном порядке.

По ведомственному акту, прошедшему государственную регистрацию в министерстве юстиции, государственный орган – разработчик в течение 5 рабочих дней размещает на официальном интернет-ресурсе описание модели бизнес-процесса вводимого регулирования.

В целях дальнейшего улучшения качества ведомственного регулирования и вовлеченности заинтересованности сторон регистрирующий орган министерства юстиции ведет учет работы с применением принципов "умного регулирования" и Agile.

По мнению разработчиков, проект будет способствовать продуктивному и эффективному ведомственному нормотворчеству, а его принятие не приведет к негативным социально-экономическим и (или) иным правовым последствиям и не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июня 2024 года.