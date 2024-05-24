Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Оповещение граждан о ЧС, навигационные пломбы для отслеживания перевозок, борьба с интернет-мошенничеством: приняты поправки по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата.
- Пострадавшим от паводков фермерам возместят ущерб: утверждены правила.
- Казахстан ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях.
- Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний создали в Казахстане.
- Запущен пилотный проект по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции.
- Изменился порядок выдачи карты "Ата жолы" для этнических казахов в части проведения проверки на принадлежность к террористическим или экстремистским организациям.
- Обновлены правила распределения дизеля сельхозпроизводителям на период проведения полевых работ.
- Порядок зачисления детей в творческие кружки и спортивные секции изменили в Казахстане.
- Расширен перечень лиц, которые могут подать заявление о государственной регистрации кондоминиума.
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