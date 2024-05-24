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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 16:57 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Оповещение граждан о ЧС, навигационные пломбы для отслеживания перевозок, борьба с интернет-мошенничеством: приняты поправки по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата.
  • Пострадавшим от паводков фермерам возместят ущерб: утверждены правила.
  • Казахстан ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях.
  • Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний создали в Казахстане.
  • Запущен пилотный проект по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции.
  • Изменился порядок выдачи карты "Ата жолы" для этнических казахов в части проведения проверки на принадлежность к террористическим или экстремистским организациям.
  • Обновлены правила распределения дизеля сельхозпроизводителям на период проведения полевых работ.
  • Порядок зачисления детей в творческие кружки и спортивные секции изменили в Казахстане.
  • Расширен перечень лиц, которые могут подать заявление о государственной регистрации кондоминиума.

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