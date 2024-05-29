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Казахстанским перевозчикам будет проще ввозить товары в Китай

Казахстанским перевозчикам будет проще ввозить товары в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:26 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 29 мая ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Казахстана, в связи с этим ежегодно наблюдается рост объема автомобильных перевозок грузов. Так, объем перевозок в 2023 году составил 2,5 млн тонн.

"Новое соглашение предусматривает нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию процесса перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий двух стран. Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов, а также международных морских портов Китая", – рассказал Марат Карабаев.

По его словам, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию перевозок пассажиров и грузов, а также торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Помимо этого соглашения, сегодня депутаты ратифицировали еще один документ с Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который предусматривает эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, создание благоприятных условий для перевозки грузов, а также развитие логистических центров на территориях двух стран.

"По итогам 2023 года по ТМТМ отмечается увеличение объема перевозок грузов на 65% в сравнении с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн. По итогам четырех месяцев 2024 года перевозки составили 1,4 млн тонн, увеличившись на 14% по сравнению с показателем прошлого года. Проект предусматривает развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем и позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых между двумя странами", – добавил министр транспорта Марат Караваев.

Ранее на пленарном заседании депутаты Мажилиса ратифицировали похожее соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между странами-участницами Организации тюркских государств.

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Транспорт Марат Карабаев Министерство транспорта РК Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Законопроекты
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