Переход на дистанционное обучение в школах и колледжах: обновлены правила

Приказом министра просвещения от 2 мая 2025 года внесены изменения в требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции утверждены:

Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в организациях среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе при неблагоприятных погодных метеоусловиях, а также при введении чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), при объявлении чрезвычайных ситуаций. Правила организации учебного процесса в форме онлайн-обучения в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования. Требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения.

Так, говорится, что дистанционное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО), за исключением организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, предоставляется в случаях:

неблагоприятных погодных метеоусловиях;

введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций;

наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося;

участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях;

заявления родителей или иных законных представителей.

Дистанционное обучение осуществляется при взаимодействии участников образовательного процесса на расстоянии независимо от их места нахождения, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.

При организации дистанционного обучения в указанных выше случаях в организациях среднего образования:

организация среднего образования предоставляет обучающемуся Типовые учебные программы по учебным предметам, календарно-тематические планы, учебники, графики проведения суммативного оценивания за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативного оценивания за четверть (СОЧ), текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации;

родители или иные законные представители самостоятельно организуют учебные занятия обучающегося и его социализацию через дополнительное образование (секции, спорт, творческие, образовательные кружки);

обучающийся осваивает учебные программы соответствующего уровня образования, своевременно проходит текущую (СОЧ), промежуточную и итоговую аттестацию в организации среднего образования в очном формате по месту нахождения организации среднего образования, где он закреплен;

по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации педагогический совет принимает соответствующее решение о продлении дистанционного обучения обучающегося или переводе его на традиционный формат обучения;

в процессе обучения обучающийся обращается по слабоусвоенным темам к учителям-предметникам, в других случаях при необходимости к школьному психологу, медицинскому работнику, инспектору по делам несовершеннолетних, социальному педагогу организации среднего образования;

обучающийся участвует в спортивных и школьных и внешкольных мероприятиях организации образования;

организация среднего образования, за которой закреплен обучающийся, обеспечивает ему бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, компьютерными классами и библиотекой.

Перечень дисциплин и модулей, допускаемых для дистанционного обучения независимо от формы обучения, определяется организацией ТиППО самостоятельно и утверждается приказом руководителя.

Указывается, что при заочной или вечерней форме обучения, а также обучения в форме экстерната в организациях ТиППО допускается перевод на дистанционное изучение не более 20% от общего объема академических часов/кредитов за весь период обучения в соответствии с рабочим учебным планом, за исключением академических часов/кредитов, предусмотренных на организацию производственного обучения и профессиональную практику, по специальностям и квалификациям.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в профессиональное и техническое образование.