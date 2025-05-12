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Право

Переход на дистанционное обучение в школах и колледжах: обновлены правила

дистанционное обучение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:59 Фото: pexels
Приказом министра просвещения от 2 мая 2025 года внесены изменения в требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции утверждены:

  1. Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в организациях среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе при неблагоприятных погодных метеоусловиях, а также при введении чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), при объявлении чрезвычайных ситуаций.
  2. Правила организации учебного процесса в форме онлайн-обучения в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования.
  3. Требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения.

Так, говорится, что дистанционное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО), за исключением организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, предоставляется в случаях:

  • неблагоприятных погодных метеоусловиях;
  • введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций;
  • наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося;
  • участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях;
  • заявления родителей или иных законных представителей.

Дистанционное обучение осуществляется при взаимодействии участников образовательного процесса на расстоянии независимо от их места нахождения, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.

При организации дистанционного обучения в указанных выше случаях в организациях среднего образования:

  • организация среднего образования предоставляет обучающемуся Типовые учебные программы по учебным предметам, календарно-тематические планы, учебники, графики проведения суммативного оценивания за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативного оценивания за четверть (СОЧ), текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации;
  • родители или иные законные представители самостоятельно организуют учебные занятия обучающегося и его социализацию через дополнительное образование (секции, спорт, творческие, образовательные кружки);
  • обучающийся осваивает учебные программы соответствующего уровня образования, своевременно проходит текущую (СОЧ), промежуточную и итоговую аттестацию в организации среднего образования в очном формате по месту нахождения организации среднего образования, где он закреплен;
  • по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации педагогический совет принимает соответствующее решение о продлении дистанционного обучения обучающегося или переводе его на традиционный формат обучения;
  • в процессе обучения обучающийся обращается по слабоусвоенным темам к учителям-предметникам, в других случаях при необходимости к школьному психологу, медицинскому работнику, инспектору по делам несовершеннолетних, социальному педагогу организации среднего образования;
  • обучающийся участвует в спортивных и школьных и внешкольных мероприятиях организации образования;
  • организация среднего образования, за которой закреплен обучающийся, обеспечивает ему бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, компьютерными классами и библиотекой.

Перечень дисциплин и модулей, допускаемых для дистанционного обучения независимо от формы обучения, определяется организацией ТиППО самостоятельно и утверждается приказом руководителя.

Указывается, что при заочной или вечерней форме обучения, а также обучения в форме экстерната в организациях ТиППО допускается перевод на дистанционное изучение не более 20% от общего объема академических часов/кредитов за весь период обучения в соответствии с рабочим учебным планом, за исключением академических часов/кредитов, предусмотренных на организацию производственного обучения и профессиональную практику, по специальностям и квалификациям.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в профессиональное и техническое образование.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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