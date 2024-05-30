В Казахстанце утвердили образец удостоверения беженца
Удостоверение беженца изготавливается в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.
Удостоверение беженца представляет собой брошюру размером 88х125 мм и состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и 6 листов (12 страниц).
Фото: скриншот документа
Обложка удостоверения беженца изготавливается из износостойкого материала синего цвета.
На внешней стороне передней обложки удостоверения беженца размещены:
в верхней части – надпись на казахском и английском языках:
- ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
- REPUBLIC OF KAZAKHSTAN;
в центре – Государственный герб РК;
в нижней части – надпись на казахском и английском языках:
- БОСҚЫН КУӘЛIГI
- REFUGEE CERTIFICATE.
Надписи и изображение Государственного герба РК выполняются тиснением фольгой золотистого цвета.
Фото: скриншот документа
В удостоверении беженца применены специально разработанные элементы, предназначенные для повышения сохранности записей или защиты удостоверения беженца и произведенных в нем записей от подделок.
Страницы удостоверения беженца защищены высококонтрастным водяным знаком в виде элемента "орнамента "KAZ", изготовлены из высококачественного сорта бумаги, которая содержит флуоресцентные волокна, видимые при обычном освещении темно-красным цветом.
Приказ вводится в действие с 9 июня 2024 года.
Ранее мы рассказали, что для присвоения статуса беженца Минтруда разработало поправки.