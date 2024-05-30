Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстанце утвердили образец удостоверения беженца

Кандасы, репатрианты , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:02 Фото: Министерство иностранных дел РК
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 22 мая 2024 года утвержден образец удостоверения беженца и требования к его защите, сообщает Zakon.kz.

Удостоверение беженца изготавливается в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.

Удостоверение беженца представляет собой брошюру размером 88х125 мм и состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и 6 листов (12 страниц).

В Казахстане утвердили образец удостоверения беженца, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:02

Фото: скриншот документа

Обложка удостоверения беженца изготавливается из износостойкого материала синего цвета.

На внешней стороне передней обложки удостоверения беженца размещены:

в верхней части – надпись на казахском и английском языках:

  • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
  • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN;

в центре – Государственный герб РК;

в нижней части – надпись на казахском и английском языках:

  • БОСҚЫН КУӘЛIГI
  • REFUGEE CERTIFICATE.

Надписи и изображение Государственного герба РК выполняются тиснением фольгой золотистого цвета.

В Казахстане утвердили образец удостоверения беженца, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:02

Фото: скриншот документа

В удостоверении беженца применены специально разработанные элементы, предназначенные для повышения сохранности записей или защиты удостоверения беженца и произведенных в нем записей от подделок.

Страницы удостоверения беженца защищены высококонтрастным водяным знаком в виде элемента "орнамента "KAZ", изготовлены из высококачественного сорта бумаги, которая содержит флуоресцентные волокна, видимые при обычном освещении темно-красным цветом.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2024 года.

Ранее мы рассказали, что для присвоения статуса беженца Минтруда разработало поправки.

Читайте также

Установление принадлежности к казахской национальности кандидатов в кандасы
Установление принадлежности к казахской национальности претендующих на статус кандаса: разработаны правила
Главный земельщик района в Павлодарской области угодил за решетку
Главный земельщик района в Павлодарской области угодил за решетку
Кандасы, репатрианты
Присвоение статуса беженца: разработаны поправки
Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Беженцы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: