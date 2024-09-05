В новом городе Алатау образуют 12 микрорайонов из вошедших в него сел
"Образовать на территории города Алатау Алматинской области 12 микрорайонов из сел, вошедших в состав города Алатау Алматинской области", – говорится в документе.
Так, образуются следующие микрорайоны:
- микрорайон Арна (бывшее село Арна города Конаева);
- микрорайон Даулет (бывшее село Даулет Талгарского района);
- микрорайон Енбек (бывшее село Енбек Илийского района);
- микрорайон Жетыген (бывшее село Жетыген Илийского района);
- микрорайон Жанаарна (бывшее село Жанаарна Илийского района);
- микрорайон Жанаталап (бывшее село Жанаталап Илийского района);
- микрорайон Жанадаур (бывшее село Жанадаур Илийского района);
- микрорайон Заречный (бывшее село Заречное города Конаева);
- микрорайон Коянкус (бывшее село Коянкус Илийского района);
- микрорайон Куйган (бывшее село Куйган Илийского района);
- микрорайон Кайрат (бывшее село Кайрат Талгарского района);
- микрорайон Ынтымак (бывшее село Ынтымак Илийского района).
Совместное решение маслихата и постановление акимата города Алатау Алматинской области вводится в действие с 15 сентября 2024 года.
Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы – Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай) и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".
Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.
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Общая площадь города – 88 тыс. га. Население города составляет 52,7 тыс. человек.