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Законодательство РК

В новом городе Алатау образуют 12 микрорайонов из вошедших в него сел

Жетыген, город Жетыген, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 14:14 Фото: Zakon.kz
Принято совместное решение маслихата и постановление акимата города Алатау Алматинской области от 2 сентября 2024 года "О некоторых вопросах административно-территориального устройства города Алатау Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

"Образовать на территории города Алатау Алматинской области 12 микрорайонов из сел, вошедших в состав города Алатау Алматинской области", – говорится в документе.

Так, образуются следующие микрорайоны:

  • микрорайон Арна (бывшее село Арна города Конаева);
  • микрорайон Даулет (бывшее село Даулет Талгарского района);
  • микрорайон Енбек (бывшее село Енбек Илийского района);
  • микрорайон Жетыген (бывшее село Жетыген Илийского района);
  • микрорайон Жанаарна (бывшее село Жанаарна Илийского района);
  • микрорайон Жанаталап (бывшее село Жанаталап Илийского района);
  • микрорайон Жанадаур (бывшее село Жанадаур Илийского района);
  • микрорайон Заречный (бывшее село Заречное города Конаева);
  • микрорайон Коянкус (бывшее село Коянкус Илийского района);
  • микрорайон Куйган (бывшее село Куйган Илийского района);
  • микрорайон Кайрат (бывшее село Кайрат Талгарского района);
  • микрорайон Ынтымак (бывшее село Ынтымак Илийского района). 

Совместное решение маслихата и постановление акимата города Алатау Алматинской области вводится в действие с 15 сентября 2024 года.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы – Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай) и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

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Общая площадь города – 88 тыс. га. Население города составляет 52,7 тыс. человек.

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