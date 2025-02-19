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Право

Космический ракетный комплекс "Байтерек": запусков с космодрома "Байконур" станет больше

Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 10:30 Фото: primeminister.kz
В Мажилис поступил законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил 19 февраля 2025 года депутат Мажилиса Айдос Сарым, соглашением переносятся сроки летных испытаний с 2023 на 2025 год.

"Совместному предприятию "Байтерек" будут предоставлены преференции по налогам и увеличены обязательства российской стороны по загрузке комплекса с 2 до 3 пусков в год. И еще одна цель этого законопроекта – он направлен на обеспечение прав казахстанских граждан", – сказал депутат.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса "Зенит-М" через выполнение госзадания.

Ранее сообщалось, что планируется осуществить не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" до 2027 года.

Бауыржан Муканов
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