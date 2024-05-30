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В Казахстане будут проводить оценку племенных козлов-производителей

Оценку племенных козлов будут проводить в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:26 Фото: pixabay
Приказом МСХ от 21 мая 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения оценки племенных животных-производителей по качеству потомства, сообщает Zakon.kz.

В Правила проведения оценки племенных животных-производителей по качеству потомства добавлен ряд норм, регламентирующих оценку племенных козлов.

Так, говорится, что оценке по качеству потомства подлежат племенные козлы-производители, прошедшие бонитировку и имеющие племенной статус. На каждого оцениваемого племенного козла-производителя выделяются не менее 70 голов маток первого класса, аналогичных по продуктивности.

Оценка племенных козлов-производителей по качеству потомства проводится методом сверстников, путем сравнения качества потомства каждого производителя по основным показателям продуктивности, характеризующим данную породу коз, со средними показателями потомства всех проверяемых племенных козлов-производителей в данном стаде.

Значение каждого из показателей различно в зависимости от направления козоводства, условий разведения коз и назначения стада. В пуховом козоводстве учитывается величина начеса пуха и его качество, в шерстном козоводстве – настриг шерсти и ее качество, в молочном козоводстве – удой молока и его качество, в мясном козоводстве – рост и качество мяса.

Предварительная оценка племенных козлов-производителей по качеству потомства проводится на основании оценки полученного приплода в возрасте от 4-х до 4,5 месяцев (при отбивке):

  • у шерстных и пуховых коз – по длине шерсти и живой массе;
  • у молочных коз – по живой массе.

Окончательная оценка по качеству потомства племенных козлов-производителей проводится на основании данных индивидуальной бонитировки полученного приплода в возрасте от одного года до полутора лет.

Обработку полученных данных о качестве дочерей проводят отдельно по каждому козлу. Эти данные сравнивают со средними показателями козочек всех проверяемых козлов, а также всего стада.

По племенным достоинствам козлы-производители, проверяемые по качеству потомства, подразделяются на улучшателей, средних (нейтральных) и ухудшателей.

Племенные козлы относятся к улучшателям при отнесении 75 и более % их потомства к элита и первому классам, к нейтральным – при отнесении от 50 до 75% их потомства к элита и первому классам, к ухудшателям – при отнесении ниже 50% потомства к элита и первому классам.

Выводы по результатам оценки племенных козлов-производителей по качеству потомства составляются индивидуально по каждому козлу-производителю на основании сравнения его показателей с показателями других проверяемых козлов, а также с соответствующими показателями по хозяйству и с показателями имеющихся в хозяйстве козлов-производителей.

Указывается, что племенные достоинства проверенных по качеству потомства козлов-производителей уточняют в течение всего времени их использования в стаде.

При этом учитывают способность производителей стойко удерживать свою высокую продуктивность (начес пуха, настриг шерсти, их качество, оброслость, удой и качество молока, рост и качество мяса), а также живую массу на протяжении всего периода племенной службы.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2024 года.

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