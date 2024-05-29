Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане управлять пастбищами будут по-новому

Коневодство, кони, лошадь, лошади, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:03 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 21 мая 2024 года внесены изменения в Правила рационального использования пастбищ, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции говорится, что рациональное использование пастбищ регулируется планами по управлению пастбищами и их использованию, которые утверждаются местными представительными органами района, города областного значения на пять лет

Приказ вводится в действие с 8 июня 2024 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:03
Использование сельхозземель: что изменилось
, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:03

Ранее мы рассказали, что в Казахстане запустят пилотный проект по проведению конкурса на предоставление сельхозземель в аренду.

Читайте также

Общежитие, студенческое жилье, студенты
В Казахстане изменились правила перевода студентов вузов на дистанционное обучение
Новые ограничения на выдачу кредитов: Парламент Казахстана принял закон
Новые ограничения на выдачу кредитов: Парламент Казахстана принял закон
Гуманитарная помощь, волонтеры, волонтерство, помощь
В Казахстане изменятся правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
Лариса Черненко
МСХ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: