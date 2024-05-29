В Казахстане управлять пастбищами будут по-новому
Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 21 мая 2024 года внесены изменения в Правила рационального использования пастбищ, сообщает Zakon.kz.
В новой редакции говорится, что рациональное использование пастбищ регулируется планами по управлению пастбищами и их использованию, которые утверждаются местными представительными органами района, города областного значения на пять лет.
Приказ вводится в действие с 8 июня 2024 года.
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