Миннауки распределяет госзаказ между вузами на подготовку магистров

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с послевузовским образованием на 2024-2025 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Так, МНВО определило Перечень организаций высшего или послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2024-2025 учебный год по группам образовательных программ.

Гранты распределены по специальностям:

Педагогика и психология - 31 вуз;

Дошкольное обучение и воспитание - 12 вузов;

Подготовка педагогов без предметной специализации - 18 вузов;

Подготовка педагогов начальной военной подготовки - 3 вуза;

Подготовка педагогов физической культуры - 14 вузов;

Подготовка педагогов музыки - 9 вузов;

Подготовка педагогов художественного труда, графики и проектирования - 9 вузов;

Подготовка педагогов профессионального обучения - 10 вузов;

Подготовка педагогов математики - 24 вуза;

Подготовка педагогов физики - 22 вуза;

Подготовка педагогов информатики - 25 вузов;

Подготовка педагогов химии - 24 вуза;

Подготовка педагогов биологии - 23 вуза;

Подготовка педагогов географии - 16 вузов;

Подготовка педагогов истории - 20 вузов;

Подготовка педагогов казахского языка и литературы - 29 вузов;

Подготовка педагогов русского языка и литературы - 21 вуз;

Подготовка педагогов иностранного языка - 29 вузов;

Подготовка социальных педагогов - 4 вуза;

Специальная педагогика - 8 вузов;

Режиссура - 1 вуз (университет "Туран);

Аудиовизуальное искусство и медиа производство - 3 вуза;

Мода, дизайн - 9 вузов;

Полиграфия - 2 вуза (Казахский национальный педагогический университет имени Абая; Казахский национальный университет имени аль-Фараби);

Философия и этика - 7 вузов;

Религия и теология - 5 вузов;

Исламоведение - 2 вуза (Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак";

История - 17 вузов;

Тюркология и востоковедение - по 3 вуза;

Переводческое дело, синхронный перевод - 11 вузов;

Лингвистика и Литература - по 3 вуза;

Иностранная филология - 9 вузов;

Филология - 16 вузов;

Социология - 7 вузов;

Культурология - 3 вуза;

Политология и конфликтология - 7 вузов;

Международные отношения - 12 вузов;

Сейсмология - 1 вуз (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева);

Журналистика и репортерское дело - 8 вузов;

Транспорт, транспортная техника и технологии - 19 вузов;

Экономика - 49 вузов;

Менеджмент - 45 вузов;

Аудит и налогообложение - 28 вузов;

Финансы, банковское и страховое дело - 38 вузов;

Право - 37 вузов;

Космическая инженерия - 4 вуза.

Посмотреть весь список вузов, между которыми распределен заказ и специальности, можно на сайте Открытые НПА, где документ размещен для публичного обсуждения до 13 июня.