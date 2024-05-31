Миннауки распределяет госзаказ между вузами на подготовку магистров
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с послевузовским образованием на 2024-2025 учебный год", сообщает Zakon.kz.
Так, МНВО определило Перечень организаций высшего или послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2024-2025 учебный год по группам образовательных программ.
Гранты распределены по специальностям:
- Педагогика и психология - 31 вуз;
- Дошкольное обучение и воспитание - 12 вузов;
- Подготовка педагогов без предметной специализации - 18 вузов;
- Подготовка педагогов начальной военной подготовки - 3 вуза;
- Подготовка педагогов физической культуры - 14 вузов;
- Подготовка педагогов музыки - 9 вузов;
- Подготовка педагогов художественного труда, графики и проектирования - 9 вузов;
- Подготовка педагогов профессионального обучения - 10 вузов;
- Подготовка педагогов математики - 24 вуза;
- Подготовка педагогов физики - 22 вуза;
- Подготовка педагогов информатики - 25 вузов;
- Подготовка педагогов химии - 24 вуза;
- Подготовка педагогов биологии - 23 вуза;
- Подготовка педагогов географии - 16 вузов;
- Подготовка педагогов истории - 20 вузов;
- Подготовка педагогов казахского языка и литературы - 29 вузов;
- Подготовка педагогов русского языка и литературы - 21 вуз;
- Подготовка педагогов иностранного языка - 29 вузов;
- Подготовка социальных педагогов - 4 вуза;
- Специальная педагогика - 8 вузов;
- Режиссура - 1 вуз (университет "Туран);
- Аудиовизуальное искусство и медиа производство - 3 вуза;
- Мода, дизайн - 9 вузов;
- Полиграфия - 2 вуза (Казахский национальный педагогический университет имени Абая; Казахский национальный университет имени аль-Фараби);
- Философия и этика - 7 вузов;
- Религия и теология - 5 вузов;
- Исламоведение - 2 вуза (Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак";
- История - 17 вузов;
- Тюркология и востоковедение - по 3 вуза;
- Переводческое дело, синхронный перевод - 11 вузов;
- Лингвистика и Литература - по 3 вуза;
- Иностранная филология - 9 вузов;
- Филология - 16 вузов;
- Социология - 7 вузов;
- Культурология - 3 вуза;
- Политология и конфликтология - 7 вузов;
- Международные отношения - 12 вузов;
- Сейсмология - 1 вуз (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева);
- Журналистика и репортерское дело - 8 вузов;
- Транспорт, транспортная техника и технологии - 19 вузов;
- Экономика - 49 вузов;
- Менеджмент - 45 вузов;
- Аудит и налогообложение - 28 вузов;
- Финансы, банковское и страховое дело - 38 вузов;
- Право - 37 вузов;
- Космическая инженерия - 4 вуза.
Посмотреть весь список вузов, между которыми распределен заказ и специальности, можно на сайте Открытые НПА, где документ размещен для публичного обсуждения до 13 июня.
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