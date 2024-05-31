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Миннауки распределяет госзаказ между вузами на подготовку магистров

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 12:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с послевузовским образованием на 2024-2025 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Так, МНВО определило Перечень организаций высшего или послевузовского образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2024-2025 учебный год по группам образовательных программ.

Гранты распределены по специальностям:

  • Педагогика и психология - 31 вуз;
  • Дошкольное обучение и воспитание - 12 вузов;
  • Подготовка педагогов без предметной специализации - 18 вузов;
  • Подготовка педагогов начальной военной подготовки - 3 вуза;
  • Подготовка педагогов физической культуры - 14 вузов;
  • Подготовка педагогов музыки - 9 вузов;
  • Подготовка педагогов художественного труда, графики и проектирования - 9 вузов;
  • Подготовка педагогов профессионального обучения - 10 вузов;
  • Подготовка педагогов математики - 24 вуза;
  • Подготовка педагогов физики - 22 вуза;
  • Подготовка педагогов информатики - 25 вузов;
  • Подготовка педагогов химии - 24 вуза;
  • Подготовка педагогов биологии - 23 вуза;
  • Подготовка педагогов географии - 16 вузов;
  • Подготовка педагогов истории - 20 вузов;
  • Подготовка педагогов казахского языка и литературы - 29 вузов;
  • Подготовка педагогов русского языка и литературы - 21 вуз;
  • Подготовка педагогов иностранного языка - 29 вузов;
  • Подготовка социальных педагогов - 4 вуза;
  • Специальная педагогика - 8 вузов;
  • Режиссура - 1 вуз (университет "Туран);
  • Аудиовизуальное искусство и медиа производство - 3 вуза;
  • Мода, дизайн - 9 вузов;
  • Полиграфия - 2 вуза (Казахский национальный педагогический университет имени Абая; Казахский национальный университет имени аль-Фараби);
  • Философия и этика - 7 вузов;
  • Религия и теология - 5 вузов;
  • Исламоведение - 2 вуза (Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак";
  • История - 17 вузов;
  • Тюркология и востоковедение - по 3 вуза;
  • Переводческое дело, синхронный перевод - 11 вузов;
  • Лингвистика и Литература - по 3 вуза;
  • Иностранная филология - 9 вузов;
  • Филология - 16 вузов;
  • Социология - 7 вузов;
  • Культурология - 3 вуза;
  • Политология и конфликтология - 7 вузов;
  • Международные отношения - 12 вузов;
  • Сейсмология - 1 вуз (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева);
  • Журналистика и репортерское дело - 8 вузов;
  • Транспорт, транспортная техника и технологии - 19 вузов;
  • Экономика - 49 вузов;
  • Менеджмент - 45 вузов;
  • Аудит и налогообложение - 28 вузов;
  • Финансы, банковское и страховое дело - 38 вузов;
  • Право - 37 вузов;
  • Космическая инженерия - 4 вуза.

Посмотреть весь список вузов, между которыми распределен заказ и специальности, можно на сайте Открытые НПА, где документ размещен для публичного обсуждения до 13 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год Высшее образование
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