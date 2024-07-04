Сколько медиков обучат в Казахстане по госзаказу от Минздрава

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министерство здравоохранения подготовило приказ "О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием на 2024-2025 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Так, будет размещен государственный образовательный заказ: на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в организациях высшего или послевузовского образования на 2024-2025 учебный год в количестве 1100 мест ;

; на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2024-2025 учебный год в количестве 1600 мест на конкурсной основе в организациях высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров, в том числе 10 мест на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, для детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей;

на конкурсной основе в организациях высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров, в том числе 10 мест на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, для детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей; на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре на 2024-2025 учебный год в количестве 275 мест на конкурсной основе в организациях высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров;

на конкурсной основе в организациях высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров; на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре в организации высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров и имеющих особый статус, на 2024-2025 учебный год в количестве 50 мест ;

; на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в докторантуре PhD на 2024-2025 учебный год в количестве 160 мест ;

; на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием в резидентуре на 2024-2025 учебный год в количестве 2500 мест ;

; на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в организациях высшего или послевузовского образования на 2024-2025 учебный год по группам образовательных программ;

на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре в организациях высшего или послевузовского образования на 2023-2024 учебный год по группам образовательных программ. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля. Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков. Читайте также Конституционный суд проверил норму закона о нотариате Как будут проводить контрольный закуп: утверждены правила В Казахстане изменили правила ведения реестра обязательных требований к предпринимателям

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