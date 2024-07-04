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Сколько медиков обучат в Казахстане по госзаказу от Минздрава

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило приказ "О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием на 2024-2025 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Так, будет размещен государственный образовательный заказ:

  • на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в организациях высшего или послевузовского образования на 2024-2025 учебный год в количестве 1100 мест;
  • на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2024-2025 учебный год в количестве 1600 мест на конкурсной основе в организациях высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров, в том числе 10 мест на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, для детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей;
  • на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре на 2024-2025 учебный год в количестве 275 мест на конкурсной основе в организациях высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров;
  • на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре в организации высшего и послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров и имеющих особый статус, на 2024-2025 учебный год в количестве 50 мест;
  • на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в докторантуре PhD на 2024-2025 учебный год в количестве 160 мест;
  • на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием в резидентуре на 2024-2025 учебный год в количестве 2500 мест;
  • на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в организациях высшего или послевузовского образования на 2024-2025 учебный год по группам образовательных программ;
  • на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре в организациях высшего или послевузовского образования на 2023-2024 учебный год по группам образовательных программ.  

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков.

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