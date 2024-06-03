Комплексный план по развитию селекции и семеноводства утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 30 мая 2024 года утвердило Комплексный план по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Республики Казахстан на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что Казахстан имеет высокую импортозависимость по семенам сельскохозяйственных культур, что негативно сказывается на продовольственной безопасности страны. По таким культурам, как плодовые, ягодные, орехоплодные, овощные, бахчевые, картофель, сахарная свекла обеспеченность семенами отечественной селекции составляет менее 10%.

Кроме того, на низком уровне остается подготовка и обновление кадров по селекции и семеноводству.

Однако наша страна обладает большим потенциалом развития в данной сфере экономической деятельности.

Токаев поручил принять меры по развитию первичного семеноводства, обновлению оборудования субъектов селекции и семеноводства, стимулированию и развитию аграрной науки, ее практическому применению в сельском хозяйстве и трансформировать Национальный аграрный научно-образовательный центр в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.

В соответствии с этими намерениями и был принят Комплексный план.

Реализация Комплексного плана позволит дальше совершенствовать законодательную и нормативную базу селекции и семеноводства, обновить материально-техническую базу субъектов селекции и семеноводства, создать благоприятные условия для притока молодых кадров в эту сферу, выстроить стройную систему семеноводства, а также разработать и внедрить цифровую систему прослеживаемости семян. Кроме того, предусматривается развитие совместной работы с ведущими мировыми научными центрами селекции и семеноводства по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур и адаптации лучших зарубежных сортов растений к нашим условиям.

Общие затраты на реализацию Комплексного плана составят 63,4 млрд тенге.

Результатами будут являться обеспечение аграрного сектора необходимым объемом конкурентоспособных семян и посадочного материала отечественной селекции и снижение импортозависимости от зарубежных семян.

До конца 2024 года будут проработаны вопросы по внесению изменений и дополнений в законы "Об охране селекционных достижений" и "О семеноводстве".

Кроме того, власти подготовят предложения по ежегодной подготовке научных кадров в области селекции на базе ведущих зарубежных научных организаций.

К 2026 году планируется вступление Казахстана в Международный союз по охране новых сортов растений (UPOV).

Реализация Комплексного плана позволит к 2028 году:

вывести и передать на сортоиспытание 108 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том числе:

33 сорта и гибрида зерновых культур, из них: 16 сортов пшеницы (яровая, озимая; мягкая, твердая), 1 сорт тритикале, 8 сортов ячменя, 2 сорта овса, 2 сорта риса, 2 сорта сорго и 2 гибрида кукурузы;



10 сортов зернобобовых культур, в том числе 3 сорта нута, 3 сорта чечевицы, 3 сорта гороха, 1 сорт фасоли;



3 сорта и гибрида технических культур, в том числе 2 гибрида сахарной свеклы, 1 сорт хлопчатника;



16 сортов и гибридов масличных и крупяных культур, в том числе 3 сорта сои, 2 сорта гибрида подсолнечника, 2 сорта льна, 4 сорта сафлора, 1 сорт ярового рапса, 3 сорта проса, 1 сорт гречихи;



17 сортов и гибридов картофеля и овощных культур, в том числе 3 сорта картофеля, лука шалота, чеснока озимого, томата, огурца, капусты, перца сладкого, арбуза, 3 сорта дыни, моркови, свеклы столовой, петрушки, кориандра;



8 сортов плодовых, ягодных культур и винограда;



21 сорт и гибрид кормовых культур, в том числе люцерна, эспарцет, житняк, донник, пырей сизый, изень, типчак, кукуруза, силос, суданская трава;

довести долю использования элитных отечественных семян приоритетных культур с 7,5 до 14,4%;

повысить долю посевных площадей страны, засеянных семенами отечественной селекции, адаптированными к нашим природно-климатическим условия, с 51,7 до 78,2% к 2028 году;

наладить совместную работу как минимум с тремя ведущими мировыми научными центрами селекции и семеноводства.

Постановление введено в действие с 30 мая 2024 года.