Чем в Казахстане будут заниматься центры поддержки семьи

Комитет по делам молодежи и семьи разработал Правила осуществления деятельности Центров поддержки семьи, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что центры создаются или организуются по решению местных исполнительных органов в районах и районах в городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения в организационно-правовой форме коммунального государственного учреждения.

Задачами Центров являются:

реализация мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

координация работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

проведение информационно-разъяснительной работы о направлениях и мерах государственной семейной политики;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

проведение мониторинга и анализа тенденций государственной семейной политики;

организация работы мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции, под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

реализация иных мер по профилактике бытового насилия в соответствии с законодательством РК.

Центры осуществляют следующие функции:

организация работы по выявлению лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации или риска ее наступления;

осуществление оценки и определения потребности лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также составление и ведение индивидуального плана работы по оказанию комплексного сопровождения;

предоставление консультаций по вопросам получения государственных мер поддержки, направление в соответствующие государственные органы и организации для оказания мер государственной поддержки в пределах компетенции государственных органов и организации;

проведение психологического консультирования;

проведение юридического консультирования;

предоставление краткосрочного размещения лицам (семьям) с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца до перенаправления в соответствующие организации;

привлечение социальных партнеров и волонтеров для оказания помощи лицам (семьям), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лицам с признаками бытового насилия;

проведение обучающих и просветительских мероприятий среди населения, направленных на укрепление семьи, в том числе по созданию семьи;

предоставление консультации по бракоразводным процессам;

координация и мониторинг эффективности межведомственного взаимодействия по организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии государственных органов и иных организаций в пределах их компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

взаимодействие с местными исполнительными органами, органами образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, юстиции, культуры и информации, туризма и спорта, неправительственными организациями, иными организациями и общественностью для реализации индивидуального плана работы лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

осуществление иной деятельности, способствующей содействию осуществлению прав, свобод граждан, защите их законных интересов, повышению уровня правовой и социальной защищенности населения.

В Центрах организуются службы (отделы):

служба (отдел) консультации и комплексного сопровождения;

служба (отдел) методологии и информационно-просветительской работы.

Служба (отдел) консультации и комплексного сопровождения осуществляет консультативную помощь, проводит оценку и определяет потребность лица (семьи) в мерах государственной поддержки:

Организует работу мобильных групп по раннему выявлению и координацию работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, координирует работу государственных органов и организаций по оказанию всесторонней поддержки лицам (семьям), оказавшихся в трудной жизненной ситуации в пределах своей компетенций; Организует временное проживание лиц с признаками бытового насилия.

Служба (отдел) методологии и информационно-просветительской работы осуществляет проведение обучающих и просветительских мероприятий среди населения, направленных на укрепление семьи, в том числе по созданию семьи, на повышение осведомленности населения о мерах государственной поддержки лиц (семей), а также на профилактику бытового насилия.

А также составляет аналитические записки и отчеты, проводит мониторинг эффективности оказываемой помощи и поддержки лицам (семьям).

Службы (отделы) Центра взаимодействуют с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами в пределах своей компетенции.

Центры содействуют в оказания помощи и всесторонней поддержки всем обратившимся лицам (семьям) на добровольной основе.

Оказание помощи и всесторонней поддержки лицам (семьям) осуществляется:

при обращении самих лиц (семей);

при обращении в контакт-центр "111" по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей;

на основе сведений из информационных систем государственных органов;

при получении информации о лицах (семьях), оказавшихся в трудной жизненной ситуации от государственных органов, консультативно-совещательных, коллегиальных органов, организаций и физических лиц;

на основе информации из средств массовой информации, социальных сетей.

Обращение лиц (семьи) и информация о них регистрируется в электронном журнале.

В зависимости от потребностей лица (семьи) проводится:



консультация и/или информация перенаправляется в соответствующие организации в течение одного рабочего дня;

первичная оценка лица (семьи) для определения трудной жизненной ситуации и выработки мер реагирования в течение трех рабочих дней, а при угрозе жизни и здоровью - в течении одного рабочего дня с назначением незамедлительных мер реагирования;

оценка потребностей для составления индивидуального плана работы для лиц (семей), определенных по итогам первичной оценки как находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Индивидуальный план работы составляется на период не более одного года. К разработке индивидуального плана вместе с семьей, по необходимости привлекаются соответствующие специалисты, включая юристов, психологами, социальных педагогов, медицинских работников, социальных работников, сотрудников местных полицейских служб, представителей неправительственных организаций.



Мероприятия индивидуального плана работы указываются раздельно по каждому виду государственной поддержки в пределах компетенции государственных органов, мер активного участия лица (семьи) в улучшении своей жизненной ситуации. Каждое указанное мероприятие содержит сроки реализации.

Основаниями для прекращения реализации мероприятий индивидуального плана работы являются:



Лицо (семья) и государственные органы и организации выполнили мероприятия индивидуального плана работы;

отказ лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от дальнейшего сопровождения;

невыполнение лицом (семьей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации мероприятий индивидуального плана работы;

иные объективные подтвержденные основания, имеющие индивидуальный характер.

Результаты принятого решения о закрытии сопровождения доводятся до лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в письменном виде.

После завершения сопровождения лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводится мониторинг ситуации на протяжении от 3 до 6 месяцев, в зависимости от конкретного случая с целью недопущения возобновления или ухудшения ситуации.

При ухудшении ситуации сопровождение лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возобновляется.

Для оценки эффективности проведенных мероприятий Центры проводят итоговый мониторинг своей деятельности ежеквартально.



По результатам проведенного мониторинга составляется заключение об эффективности деятельности Центров с рекомендациями для повышения качества работ и услуг, включая перечень недостатков (при наличии) и предложения по их устранению.



Мобильные группы

Правила также предусматривают работу мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

В состав мобильных групп входят представители органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения. Состав мобильных групп утверждается распоряжением акима района, акима района города сроком на один календарный год.



При поступлении информации о непосредственной угрозе жизни и здоровью лицу (семье) Центры привлекают мобильные группы по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, для разработки мер незамедлительного реагирования. В плане мер реагирования определяются меры всесторонней поддержки, ответственные за их реализацию государственные органы, организации.

Поддержка лиц с признаками бытового насилия

Лицам с признаками бытового насилия, обратившимся в Центры, оказываются следующие меры поддержки:

оказание информационной, юридической, психологической помощи;

помощь в трудоустройстве, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

предоставление консультаций по вопросам мер государственной поддержки;

при необходимости предоставление временного проживания сроком до одного месяца.

При необходимости идентификации лиц с признаками бытового насилия Центр в течение двух рабочих дней перенаправляет лицо в соответствующие организации, предоставляющие специальные социальные услуги жертвам бытового насилия.

Предоставление временного проживания лицам с признаками бытового насилия осуществляется за счет бюджетных средств, на основании направления районных (городских) уполномоченных органов занятости и социальных программ, уполномоченных органов в области здравоохранения, внутренних дел по месту фактического нахождения лица (семьи), а также по личному обращению лица непосредственно в Центры.

При обращении лиц с несовершеннолетними детьми, прием в Центры осуществляется вместе с ними, о чем в течение 24-х часов Центры письменно извещают правоохранительные органы и органы, осуществляющие функции по опеке и попечительству.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 июня.

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