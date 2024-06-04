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В природном резервате Павлодарской области запретят вырубку деревьев до 2029 года

В природном ререзвате Ертис орманы запретят вырубку деревьев до 2029 года, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 16:07 Фото: "Ертис орманы"
Министерство экологии и природных ресурсов подготовило приказ "О запрете всех видов рубок леса на участках государственного лесного фонда", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на все виды рубок леса (кроме уборки ликвидной захламленности, разрубки просек и рубок ухода за лесом) в насаждениях на участках государственного лесного фонда республиканского государственного учреждения государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы"", – говорится в документе.

Запрет на вырубку будет действовать со дня введения приказа и до 1 января 2029 года.

Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира предписано обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня.

Летом прошлого года в лесничестве "Ертіс орманы" разгорелся крупный пожар, в тушении которого были задействованы четыре вертолета Казависпас, МО и Казавиалесохраны. В результате пожара пострадало 16,4 гектаров леса.

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