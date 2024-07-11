В Акмолинской области несколько сел стали самостоятельными

Принято совместное постановление акимата и решение маслихата от 27 июня 2024 года "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, решено:

образовать село Каражар Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Караоткельского сельского округа Целиноградского района;

Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Караоткельского сельского округа Целиноградского района; образовать село Кажымукан Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района;

Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района; образовать село Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района.

Кроме того, Талапкерский сельский округ Целиноградского района преобразован в село Талапкер Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу.

Документ вводится в действие с 21 июля 2024 года.

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