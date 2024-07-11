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В Акмолинской области несколько сел стали самостоятельными

В Акмолинской области несколько сел станут самостоятельными, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:22 Фото: amanatpartiasy
Принято совместное постановление акимата и решение маслихата от 27 июня 2024 года "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, решено:

  • образовать село Каражар Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Караоткельского сельского округа Целиноградского района;
  • образовать село Кажымукан Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района;
  • образовать село Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района.

Кроме того, Талапкерский сельский округ Целиноградского района преобразован в село Талапкер Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу.

Документ вводится в действие с 21 июля 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Восточно-Казахстанской области изменят границы двух сел.

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