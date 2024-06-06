Когда построят АЭС в Казахстане: готовится законопроект

Министерство энергетики разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "Об использовании альтернативных источников энергии", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается на ряд существующих в стране проблем, таких как невысокая доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии и тепловой энергии, отсутствие благоприятных условий для развития альтернативных источников энергии, а также отсутствие законодательного регулирования развития деятельности с использованием альтернативных источников энергии на государственном уровне.

В связи с чем предлагается разработать законопроект, предусматривающий государственное регулирование в области использования альтернативных источников энергии. В случае одобрения строительства АЭС в законодательстве также будет прописано определение атомной энергии, как альтернативного источника энергии.

В случае одобрения документ предусматривает строительство АЭС до 2035 года, на что будет выделено 10-12 млрд долларов. До 2029-2030 годов предусматривается строительство водородных хабов/заводов по производству водорода, на что не потребуется затрат из госбюджета.

Как ожидается, в новую отрасль будет привлечено инвестиций до 5 трлн тенге к 2040 году.

Вместе с тем в документе говорится, что законопроект будут рассматривать:

при его одобрении приглашенными экспертами – 51%;

положительном результате онлайн-голосования (более 50% за);

положительной оценке депутатов Парламента РК – 51%.

Как отмечают разработчики документа, принятие законопроекта позволит использовать низкопотенциальное сбросное тепло к 2036 году на предприятиях, производящих электрическую и тепловую энергию, – не менее 25%. При этом мощность возобновляемых источников энергии для производства экологически чистого водорода должна составлять 10 гигаватт к 2040 году за счет привлеченных инвестиций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 июня.

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