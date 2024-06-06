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Нормы питания для спортсменов установили в Казахстане

Нормы питания установили для спортсменов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:20 Фото: olympic.kz
Министр туризма и спорта приказом от 28 мая 2024 года внес изменения в нормы питания спортсменов, участвующих на учебно-тренировочных процессах и спортивных мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

В документе детализированы виды спорта, по которым устанавливаются нормы расходов калорий, продуктов и денег на одного человека в сутки.

Так, до 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году) и 7000 калорий предусмотрены для таких видов спорта как: ашихара-каратэ, аударыспак, батутная гимнастика, биатлон, бокс, борьба, велосипедный спорт, гребля, гребной слалом, грэпплинг (версия AIGA), грэпплинг UWW, джиу-джитсу, дзюдо, жекпе-жек, женская борьба, казакша курес, каратэ и ряд других.

До 2,3 МРП (8491 тенге) и 5700 калорий – на альпинизм, американский футбол, армрестлинг, артистическое плавание (синхронное плавание), асық ату, аэробная гимнастика, баскетбол, баскетбол 3х3, биатл, бодибилдинг, бочча, брейкинг, водное поло, волейбол и др.

До 1,7 МРП (6276 тенге) и 4900 калорий – на авиационный спорт, автомотоспорт, бадминтон, байге, бильярд, варминтинг, ездовой спорт, керлинг, киберспорт, конный спорт, ордабасы, охота с ловчими птицами, петанк, пожароспасательный спорт, прыжки в воду, радиоспорт, санный спорт, скейтбординг, снайпинг, спорт на пилоне, спортивная акробатика, художественная гимнастика, спортивное рыболовство, спортинг, судомодельный спорт, танцевальный спорт, тогызкумалак, шахматы, шашки и др.

Аналогичные нормы питания (до 1,7 МРП и 4900 калорий) предусмотрены в школах-интернатах для одаренных в спорте детей, специализированным школам-интернатам-колледжам олимпийского резерва, спортивным колледжам, а также в дни отсутствия учебно-тренировочных занятий спортсменов - членов штатных сборных команд Дирекции штатных национальных сборных команд и спортивного резерва, Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Указывается, что указанные нормы питания спортсменов распространяются на паралимпийские, сурдлимпийские и непаралимпийские виды спорта, имеющие общие наименования с олимпийскими, неолимпийскими и национальными видами спорта.

Приказ вводится в действие с 16 июня 2024 года.

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